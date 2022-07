Jak iluzje optyczne pomogą w tworzeniu kolejnej generacji sztucznej inteligencji?

Na łamach Frontiers in Human Neuroscience ukazała się publikacja poświęcona reakcji ludzkiego oka na iluzje optyczne. Wygląda jednak na to, że mogą one również odegrać istotną rolę w szkoleniu sztucznej inteligencji.

Przed kilkoma tygodniami informowaliśmy o iluzji optycznej, która sprawia, że możemy odnieść wrażenie, iż pochłania nas czarna dziura. W rzeczywistości obraz na kartce czy ekranie monitora pozostaje rzecz jasna nieruchomy, ale nasz mózg interpretuje go inaczej.

Mózg nie ma sposobu, aby dowiedzieć się, co [naprawdę] tam jest. To, co robi, to budowanie czegoś w rodzaju wirtualnej rzeczywistości dotyczącej tego, co może tam być. Jest w tym nieco zgadywania. Pod tym względem można myśleć o mózgu jako o rodzaju maszyny probabilistycznej. […] Używa ona pewnej wcześniejszej hipotezy i próbuje ją cały czas testować, aby sprawdzić, czy działa. wyjaśnia Bruno Laeng z Uniwersytetu w Oslo

Jak dodaje główny autor wspomnianego badania, poprzez zwężenie źrenicy, ludzkie ciało dostosowuje się do sytuacji, która jest bardzo prawdopodobna w krótkim okresie. Na przykład oślepienie światłem słonecznym może na chwilę wyłączyć nas z działania. Będzie miało to ogromne konsekwencje niezależnie od tego, czy jesteśmy w danej sytuacji ofiarą, czy drapieżnikiem. Utrata cennego ułamka sekundy może zakończyć się śmiercią.

Iluzje optyczne wyznacznikiem tego, jak zaawansowany jest dany system

Musimy również przewidywać przyszłość, nawet jeśli nie dotyczy to spektakularnych zastosowań, takich jak na przykład zgadywanie numerów, które zostaną wylosowane na loterii. Chodzi o przewidywanie, jak zachowa się dany obiekt, jakim może być choćby lecąca piłka. Gdybyśmy na bieżąco śledzili jej tor lotu, bez zgadywania, gdzie prawdopodobnie znajdzie się za chwilę, nie mielibyśmy większych szans na jej odbicie bądź złapanie.

Z tego względu mózg przewiduje, co może się wydarzyć. A jeśli robot ma skutecznie funkcjonować w świecie rzeczywistym, to też musi przewidywać rozwój sytuacji i na bieżąco wprowadzać korekty. Powinno to być o tyle łatwe, że komputery są w stanie wykonywać obliczenia w ogromnym tempie, znacznie wyższym niż ludzki mózg. Człowiek ma jednak za sobą miliony lat ewolucji.

Droga maszyn do osiągnięcia poziomu, na jakim ludzie interpretują otoczenie będzie więc długa, choć powinna zająć nieco mniej niż miliony lat. Podstawą do osiągnięcia sukcesu mogą okazać się właśnie iluzje optyczne. Dzięki nim naukowcy będą mogli określić, jak dobrze systemy widzenia maszynowego radzą sobie w porównaniu z biologicznymi narządami. Gdyby taki system wpadał w podobne pułapki iluzji jak ludzki mózg, to byłoby to wyznacznikiem stopnia jego zaawansowania.