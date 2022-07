Najnowsza beta iOS 16 wprowadza kilka ulepszeń w iMessage

Pojawiła się już czwarta beta systemu iOS 16. Firma Apple wprowadziła w niej sporo zmian i ulepszeń w zakresie aplikacji do przesyłania wiadomości iMessage.

iMessage dostaje więcej funkcjonalności w iOS 16 beta 4

Powoli zbliżamy się do stabilnego wydania najnowszej wersji systemu operacyjnego dla iPhone’ów, ale zanim to nastąpi, Apple wydało czwartą betę, którą każdy chętny może już przetestować. Główne nowości, jakie zostały wprowadzone w tej wersji, dotyczą aplikacji iMessage.

iOS 16 dodaje możliwość modyfikowania i anulowania wysyłania wiadomości w aplikacji, choć z pewnymi ograniczeniami. Zarówno nadawca, jak i odbiorca wiadomości będzie mógł zobaczyć wprowadzone zmiany, a każdą wiadomość będzie można edytować jedynie pięć razy. Dzięki takim ograniczeniom będzie można uniknąć nadużyć, a funkcję edycji wykorzystamy po prostu do usunięcia literówek czy popełnionych błędów. Jest to odpowiedź na wcześniejsze obawy wyrażone przez użytkowników, którzy bali się, że ta opcja może być wykorzystywana właśnie do oszustw.

Dodatkowo zmienił się też czas usuwania wysłanej wiadomości. Wcześniej iMessage pozwalał na skasowanie wiadomości maksymalnie 15 minut po jej wysłaniu, teraz ten czas został skrócony do 2 minut. Apple pozostawia nam z kolei kwadrans na edycję wysłanego tekstu. Niezależnie od tego, czy chcesz poprawić tekst, czy go usunąć, wszystko zaczyna się od długiego naciśnięcia na wiadomość. Wówczas zostanie wyświetlone menu, w którym znajdziemy zarówno opcję edycji jak i cofnięcia wysyłania.