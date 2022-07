Komputery rozumieją złożone słowa i pojęcia. Ile brakuje im do ludzi?

Opublikowany w Nature Human Behaviour artykuł opisuje, jak sztuczna inteligencja jest w stanie wychwycić nawet bardzo złożone znaczenia słów. Naukowcy znaleźli też sposób na na uzyskanie dostępu do tych informacji.

W skład zespołu zajmującego się tą sprawą weszli przedstawiciele UCLA, MIT i National Institutes of Health. Celem ich badań było przekonanie się, czy komputery napędzane sztuczną inteligencją będą w stanie naśladować procesy myślowe i rozumieć słowa na podobnej zasadzie jak ma to miejsce u ludzi.

System objęty badaniami był w ostatnich latach wykorzystywany do analizy znaczenia słów. Jest on zdolny do wyłapywania semantycznych niuansów poprzez rozkładanie na czynniki pierwsze miliardów słów pobieranych z internetu. Za przykład można podać sytuację, w której słowa takie jak „stół” i „krzesło”, które często pojawiają się obok siebie. W takich okolicznościach sztuczna inteligencja zauważa, że ich znaczenia są powiązane. Kiedy natomiast dwa słowa występują razem bardzo rzadko, to staje się jasne, iż ich znaczenia różnią się.

Komputery są w stanie klasyfikować pojęcia na podobnej zasadzie jak ludzie

I choć taki sposób wydaje się sensowny, to gdyby ludzie opierali się wyłącznie na takim podejściu, to moglibyśmy mieć wiele problemów z rozumieniem i odróżnianiem słów. W związku z tym autorzy nowych badań chcieli dowiedzieć się, czy testowany przez nich system będzie w stanie wykryć mniej oczywiste różnice. Gdyby tak było, sugerowałoby to, że rozumowanie w wykonaniu komputerów i ludzi jest znacznie bardziej zbliżone niż moglibyśmy przypuszczać.

Łącznie autorzy wzięli pod lupę 52 grupy słów, aby sprawdzić, czy system może nauczyć się sortować znaczenia. Chodziło na przykład o możliwość klasyfikowania zwierząt z perspektywy ich rozmiarów czy niebezpieczeństwa stwarzanego dla ludzi. Grup było wiele i zdecydowanie się między sobą różniły – inne dotyczyły między innymi sportów, mitologii czy zawodów. Co ważne, każdej kategorii przypisano wiele kontekstów. Grupę porównawczą stanowili natomiast ludzie, którzy mieli ocenić wybrane słowa w podobny sposób.

Do jakich wniosków doszli naukowcy? Przede wszystkim sztuczna inteligencja okazuje się rozumować bardzo podobnie do człowieka. Komputer klasyfikował słowa bardzo sprawnie, wskazując choćby na fakt, że imiona „Betty” i „George” są dość leciwe i odnoszą się do dwóch płci. Z kolei podnoszenie ciężarów i szermierka zostały uznane za podobne do siebie pod względem tego, że uprawia się je w pomieszczeniach zamkniętych, lecz różnią się poziomem inteligencji potrzebnym do ich uprawiania.