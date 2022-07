Kosmiczne habitaty i międzyplanetarny pociąg. Japończycy mają ambitny plan

Naukowcy z Uniwersytetu w Kioto oraz przedstawiciele firmy Kajima nawiązali współpracę, w ramach której miałyby powstać kosmiczne habitaty z regulowaną grawitacją.

To nie pierwsze podejście do projektowania tego typu placówek, a w przyszłości mogłyby one posłużyć na przykład na Księżycu bądź Marsie. Jednocześnie Yosuke Yamashiki twierdzi, że żaden inny kraj nie dysponuje tego typu planem. Ten proponowany przez Japończyków miałby wykorzystywać technologie kluczowe dla zapewnienia, że ludzie będą w stanie w przyszłości przenieść się do przestrzeni kosmicznej.

Jak dodają naukowcy, bez grawitacji ssaki mogą nie być w stanie się rozmnażać, natomiast ich potomstwo – niewłaściwie się rozwijać. Kiedy człowiek rósłby w warunkach zerowej lub niskiej grawitacji, jego ciało mogłoby ulegać z kolei tak poważnym zmianom, że nie byłby on w stanie utrzymać się w pozycji pionowej na Ziemi.

Kosmiczne habitaty miałyby wytwarzać sztuczną grawitację

Mając tego świadomość, naukowcy dążą do opracowania jak najwydajniejszych metod umożliwiających długotrwałe funkcjonowanie w przestrzeni kosmicznej. O nieprzyjemnych konsekwencjach tego procesu najlepiej świadczą historie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Przebywający na jej pokładzie astronauci doświadczają długotrwałych zmian w układzie kostnym. Te postępują znacznie szybciej niż na Ziemi i utrzymują się przez wiele lat.

Kluczem do sukcesu ma być wykorzystanie siły odśrodkowej powstałej w wyniku ruchów obrotowych. Członkowie zespołu zaprezentowali ten pomysł na filmie, który pokazuje siedliska zbudowane prostopadle i osadzone w orbicie, która prawdopodobnie obraca się z bardzo dużą prędkością. Koncept wygląda intrygująco i budzi skojarzenia z motywami znanymi z gatunku science-fiction. Całość jest przy tym wypełniona wodą.

Projekt jest na tyle rozbudowany, iż nie ma wątpliwości co do tego, że nie uda się go zrealizować w najbliższych latach. Sami naukowcy „celują” w XXII wiek, jako czas, w którym możliwe byłoby zbudowanie tak zaawansowanych struktur. Szczególnie ciekawie (i mało prawdopodobnie) brzmi pomysł utworzenia… międzyplanetarnej linii kolejowej. Taki kosmiczny pociąg miałby krążyć między Ziemią, Księżycem i Marsem wykorzystując silniki liniowe lub rakietowe do wystrzeliwania go z jednej stacji na drugą.