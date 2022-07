Menedżer Haseł Google z ważnymi nowościami. Co się zmieniło?

Menedżery haseł stają się coraz popularniejsze im większą świadomość na temat bezpieczeństwa w sieci mamy. Nic więc dziwnego, że i same usługi są ulepszane. Menedżer Haseł Google też właśnie otrzymał aktualizację i warto przyjrzeć się bliżej wprowadzonym nowościom.

Zewsząd słyszy się o bezpiecznych hasłach i śmiało można powiedzieć, że większość z nas teorię zna. Silne hasło to takie, które składa się z wielu różnych znaków, jest niepowtarzalne i na tyle skomplikowane, by odgadnięcie go było bardzo trudne, a wręcz niemożliwe, bez posłużenia się nielegalnymi narzędziami. Rzeczywistość jednak nie zawsze się z tym pokrywa, bo najczęściej idziemy na łatwiznę i tworzone przez nas hasło jest zwyczajnie słabe, ale łatwe do zapamiętania (tak niektórzy to sobie tłumaczą). Dlatego w takich sytuacjach (i nie tylko takich) świetną opcją są menadżery haseł, które nie tylko podsuną nam bezpieczny ciąg znaków, ale również go za nas zapamiętają.

Menedżer Haseł Google lepiej zadba o nasze bezpieczeństwo

Takich programów jest sporo, a jednym z nich jest właśnie Menedżer Haseł Google. Pomaga on tworzyć, zapamiętywać i automatycznie uzupełniać hasła podczas logowania na smartfonie czy komputerze, w aplikacjach lub w przeglądarce i to zarówno na Androidzie, jak i na iOS. Problem w tym, że do tej pory brakowało mu wielu użytecznych funkcji. Na szczęście Google postanowiło to zmienić i wraz z nową aktualizacją poprawić jego funkcjonalność.

Co najważniejsze, poprawiono jego spójność, bo do tej pory wyglądał i działał trochę inaczej w zależności od tego, na czym z niego korzystaliśmy. Teraz będzie zaś wyglądał tak samo w przeglądarce czy na Androidzie, co znacznie ułatwi korzystanie z niego. Poza tym, w przypadku użytkowników Androida, Menedżer Haseł Google będzie teraz zbiorczo sprawdzać zapisane hasła i ostrzegać, jeśli znajdzie słabe lub ponownie użyte dane uwierzytelniające. Dostaniemy też możliwość łatwej, automatycznej ich aktualizacji.

Aktualizacja sprawi też, że na wszystkich platformach Chrome, w tym na Androidzie, systemie operacyjnym Chrome, iOS, Windows, macOS i Linux będą pojawiać się ostrzeżenia Google o złamanych hasłach. Na wszystkich tych platformach będzie również można ręcznie dodawać hasła do aplikacji.

Google podkreśla, że wszystko co oferuje ich menedżer stworzono tak, by nie przeszkadzało użytkownikowi, a jednocześnie oferowało najwyższy poziom ochrony. Możemy zapisywać hasła podczas logowania, albo wypełniać je tylko wtedy, gdy są potrzebne. Dzięki wprowadzonym zmianom z pewnością z Menadżera Haseł Google będzie korzystać się wygodniej, a sama usługa w końcu stanie się konkurencyjna.