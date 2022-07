Microsoft Edge 104 już w kanale beta. Zerknijmy na nowości

Zgodnie ze ścisłym harmonogramem wydań, przeglądarka Edge w wersji 104 przeszła z kanału Dev do beta, zbliżając się tym samym do stabilnego wydania. Te przewidziane zostało na 4 sierpnia, ale zanim to nastąpi, możemy zerknąć na przygotowane nowości.

Przejście do kanału beta bezpośrednio poprzedza wydanie Edge 104 w stabilnym kanale

harmonogramy wydań nowych wersji przeglądarek są dość ścisłe, więc mniej więcej po kolei dostajemy kolejne edycje Chrome’a, Firefoxa i Edge. Teraz przeglądarka Microsoftu znajduje się już na półmetku, bo wejście do kanału beta jest ostatnim przystankiem przed udostępnieniem aktualizacji wszystkim użytkownikom w ramach stabilnej wersji.

Edge 104 (dokładniej w wersji 104.0.1293.14) wprowadza nowe zasady zarządzania, a także wycofuje z użytku jedną zasadę uznaną za przestarzałą. Chodzi dokładniej o U2fSecurityKeyApiEnabled, która umożliwia korzystanie z przestarzałego interfejsu API klucza bezpieczeństwa U2F.

Oto nowe zasady zarządzania wprowadzane przez Edge 104: