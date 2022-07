Nowa funkcja Chrome ogranicza zużycie energii. Nawet 10% wzrost wytrzymałości na ładowaniu

Od żartów na temat „Chrome pożerającego RAM” po rzeczywiste problemy z podwyższonym zużyciem zasobów sprzętowych – przeglądarki oparte na Chromium nie należą do tych najlepiej zoptymalizowanych. Programiści mają więc wiele miejsca do wprowadzania poprawek i stąd nowa funkcja Chrome, która obecnie jest eksperymentalna, ale jeśli nie wyrządzi użytkownikom szkód i okaże się skuteczna, zapewni masowym użytkownikom nawet 10% wzrost wytrzymałości na ładowaniu.

10% wzrost wytrzymałości na ładowaniu w zasięgu nowej funkcji Chrome

Przeglądanie portali zrobiło się wymagające, a praca z poziomu przeglądarki nierzadko może wycisnąć siódme poty ze słabszych sprzętów. Wszystko przez coraz bardziej rozbudowane i tym samym wymagające większej ilości zasobów sprzętowych strony Internetowe, którym w sukurs idą rozwijane coraz bardziej przeglądarki. Ich prądożerne (im więcej zasobów systemowych wymagają, tym więcej energii pożerają) zapędy próbuje się jednak ograniczać.

Najnowszym tego przejawem jest nowa eksperymentalna funkcja, która obiecuje poprawę wydajności akumulatora nawet o 10% poprzez ograniczenie aktywności funkcji zapisanych w języku JavaScript na stronach działających w tle. Mowa o „Quick intensive throttling after loading„, czyli opcji, która jest już dostępna w wersji 105 (lub nowszych) i dostęp do niej uzyskuje się po przejściu do chrome://flags.

Ta funkcja ma być szybką oraz intensywną reakcją na strony ładowane w tle, bo Chrome ma ograniczyć je nie po 5 minutach, a ledwie 10 sekundach. Jak wyjaśnia sama firma Google:

W przypadku stron, które są ładowane w tle, [ta opcja] aktywuje intensywny throttling [ograniczenie] po 10 sekundach zamiast domyślnych 5 minutach. Intensywny throttling ogranicza wybudzenia z zadań setTimeout i setInterval o wysokim poziomie zagnieżdżenia i opóźnionych zadań scheduler.postTask do 1 na minutę.

Wedle wewnętrznych testów Google eksperymenty z tą opcją z jednej strony nie wykazały żadnych istotnych regresji, ale przyniosły pozytywną poprawę czasu pracy procesora, skutecznie zmniejszyły zużycie energii i wydłużyły żywotność baterii. Nie trafi jednak w najbliższym czasie do użytkowników wersji oficjalnych Chrome, bo ciągle wymaga dostosowań.