Motorola moto g32 już w Europie, a minęło zaledwie kilka dni, odkąd po raz pierwszy o niej usłyszeliśmy

Motorola szykuje się do dwóch wielkich premier, które będą miały miejsce na początku sierpnia, nic więc dziwnego, że nie ma czasu na ogłaszanie debiutu „zwykłych” smartfonów. Na szczęście moto g32, który po cichu trafił do Europy, nie przeszedł niezauważenie.

Jeśli chodzi o premiery Motoroli, wszystkie oczy skupione są na X30 Pro i razr 2022, które zadebiutują w Chinach już 2 sierpnia. To jednak nie oznacza, że producent pracował w ostatnim czasie tylko nad tymi flagowcami, a przykładem tego jest moto g32, bardziej budżetowy smartfon, który po cichu zadebiutował na naszym kontynencie. Warto tutaj wspomnieć, że o istnieniu tego modelu dowiedzieliśmy się z przecieków zaledwie kilka dni temu.

Przyjrzyjmy się więc cenom i specyfikacji Motoroli moto g32

Po raz kolejny Motorola poszerza swoją ofertę o solidny, tani model, który ma do zaoferowania wszystko to, czego w cenie około 1000 złotych możemy oczekiwać. Sugerowana cena w Europie zaczyna się bowiem od 209 euro, więc to jeden z tych smartfonów, które śmiało możemy nazwać bardziej budżetowymi.

Wyposażono ją w 6,5-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+, oferujący częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 90Hz. W okrągłym otworze w ekranie umieszczono 16-megapikselowy aparat do selfie i wideorozmów, wzbogacony technologią Quad Pixel. Z tyłu mamy zaś potrójną konfigurację. Składa się na nią 50-megapikselowy aparat główny, 8-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny i czujnik makro 2 Mpix. Szeroki kąt jest miłym zaskoczeniem, bo zwykle w tej półce cenowej producenci decydują się raczej na dwa 2-megapikselowe czujniki, byle „było ich więcej”.

Sercem Motoroli moto g32 jest układ firmy Qualcomm, a dokładniej Snapdragon 680, jednak bez wsparcia dla sieci 5G. Urządzenie dostępne jest w konfiguracji 4/128 GB, ale pojawia się też możliwość rozszerzenia pamięci wbudowanej przy pomocy karty microSD do 1TB. Za zasilanie odpowiada pojemna bateria 5000 mAh obsługująca szybkie ładowanie z mocą 30 W. Na pokładzie nie zabrakło NFC, czytnika linii papilarnych, dwóch głośników stereo czy wejścia słuchawkowego 3,5 mm.

Smartfon dostępny jest w kolorze czarnym, srebrnym, złotym i czerwonym. Chociaż moto g32 można już kupić w wielu europejskich krajach, nadal nie wiadomo, czy doczekamy się też polskiej premiery, a także jak będą prezentować się ceny w naszym kraju.