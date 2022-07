Jak długo będziemy jeszcze czekać na premierę Xiaomi Mix Fold 2?

Pierwszy składany Mix Fold zadebiutował w marcu ubiegłego roku, najwyższy więc czas na pojawienie się jego następcy. Xiaomi Mix Fold 2 jest tematem przecieków już od dłuższego czasu, a te najnowsze w końcu wskazały nam datę premiery.

Xiaomi Mix Fold 2 będzie bezpośrednia konkurencją dla debiutującego w sierpniu Galaxy Z Fold4

Minęło już prawie półtora roku od premiery pierwszego składanego smartfona Xiaomi i jeśli wierzyć przeciekom, na debiut jego następcy nie będziemy musieli już długo czekać. najnowsze informacje, które udostępnił znany leakster Abhishek Yadav wskazują, że producent może wprowadzić urządzenie na rynek w podobnym czasie, co Samsung, czyli właśnie w sierpniu.

Dokładna data nie została podana, ale wiemy, że w przyszłym miesiącu – 16 sierpnia – Xiaomi ma (podobno) zaprezentować światu swoją najnowszą wersję nakładki, czyli MIUI 14 opartego na Androidzie 13. Spodziewamy się więc, że firma zdecyduje się na obie premiery w tym samym dniu.

Tymczasem zerknijmy na szczegóły specyfikacji nadchodzącego Xiaomi Mix Fold 2. Według dotychczasowych doniesień, nadchodzący smartfon zostanie wyposażony w 8,1-calowy wewnętrzny wyświetlacz LTPO OLED oferujący rozdzielczość 2K i zmienną częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Panel ma mieć proporcje 21:9, więc będzie nieco krótszy i szerszy w stosunku do poprzednika. Co do zewnętrznego wyświetlacza, na razie wspomina się tylko, że będzie miał 6,5 cala i częstotliwość odświeżania 120 Hz.

Spodziewamy się, że jak na urządzenie premium, Mix Fold 2 będzie napędzany przez układ Snapdragon 8+ Gen 1, który ma być połączony z maksymalnie 16 GB pamięci RAM i nawet 1 TB pamięci wbudowanej. Plotki wspominają, że pod kątem obsługiwanego ładowania nie uświadczymy tym razem ulepszeń i Xiaomi zdecyduje się pozostać przy 67W z pierwszego Mix Fold.

Jeśli przeciek dotyczący daty premiery się potwierdzi to można się spodziewać, że w najbliższym czasie dowiemy się więcej na temat tego smartfona. Ciekawi bowiem jesteśmy pojemności baterii, a także szczegółów aparatów.