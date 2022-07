Najlżejsze panele słoneczne na balkony. WeDoSolar chce zapewnić każdemu własną „energię ze słońca”

Panele słoneczne do montażu na balkony nie są niczym nowym. W Polsce za sprawą programu „Mój Prąd” nawet mieszkańcy bloków, mając dostęp wyłącznie do balkonów, decydowali się na instalacje tego typu. Czym więc chce podbić rynek startup WeDoSolar prowadzony przez ukraińską przedsiębiorczynię, Karolinę Attspodinę? Przede wszystkim tym, że WeDoSolar ma produkować pionowe, najlżejsze panele słoneczne na balkony.

WeDoSolar chce podbić rynek, oferując proste w montażu i najlżejsze panele słoneczne na balkony

Startup WeDoSolar zapewnia dostęp do pionowych paneli słonecznych, które są wykonane w taki sposób, aby mogły być łatwo zamocowane na balkonach za pomocą pasków odpornych na warunki atmosferyczne. Proces instalacji może zostać zrealizowany przez każdego, bo jest tak prosty i zapewne jedyne, o czym trzeba pamiętać, to o odpowiednim dociśnięciu paneli do balkonu, aby wzmożony wiatr nie zapewnił nam perkusji tuż za oknem.

Ponoć oferowane przez WeDoSolar panele słoneczne w formie zestawu, to najlżejsze na świecie rozwiązanie solarne na balkon. Zestaw obejmuje osiem paneli o łącznej wadze ledwie 1 kg, których montaż i demontaż jest banalny, a integracja z domową siecią energetyczną prosta. Wedle firmy, wystarczy tylko podłączyć instalację do zwykłego gniazdka elektrycznego, aby proces wykorzystania energii słonecznej do zasilania wszystkich urządzeń domowych rozpoczął się natychmiast.

Sens inwestycji ma podkreślać podgląd zarówno na generowaną energię, jak i ilość zaoszczędzonego CO2 z poziomu dedykowanej aplikacji. Startup twierdzi jednocześnie, że ich dzieło dostępne za 1299 euro już teraz, przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 600 kg i pozwoli zaoszczędzić do 25% rachunków za prąd każdemu, kto się na nie zdecyduje. W obecnych czasach ma to ogromny sens, patrząc na ceny energii i zapowiadany na zimę kryzys energetyczny.

Dostarczamy narzędzie, które każda osoba, zarówno właściciel, jak i najemca, mogłaby codziennie wykorzystywać w domu do zasilania domowych urządzeń. Chcemy uczynić zrównoważoną energię dostępną, a ja widzę wielki potencjał w tym, że ludzie biorą swoją zależność energetyczną we własne ręce – powiedziała założycielka WeDoSolar.

Co ciekawe, WeDoSolar zapewnia również programy employee-benefit dla dużych korporacji. Dzięki temu programowi pracodawcy mogą otrzymać certyfikaty CO2 dla swoich firm, a pracownicy darmowe instalacje, dzięki którym będą cieszyć się tańszymi rachunkami.