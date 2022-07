Nicienie pomogą w walce z nowotworami. Wystarczy zanurzyć je w hydrożelu

Nicienie mogą pomóc w walce z nowotworami. Wystarczy je „ubrać” w hydrożelowy kombinezon, zdolny do przenoszenia leków.

Zespół uczonych z Uniwersytetu w Osace wykazał, że nicienie można pokryć specjalną powłoką opartą na hydrożelu, zdolną do przenoszenia funkcjonalnych ładunków, np. leków.

Nicienie (Nematoda) to typ bezkręgowców zamieszkujących środowisko wodne, ale także glebę. Niektóre gatunki mogą żyć nawet 3,6 km pod powierzchnią ziemi – znacznie głębiej niż jakiekolwiek inne organizmy wielokomórkowe. Anisakis simplex – nicień, który zwykle żyje w środowisku morskim – wykazał niezwykłe upodobanie do komórek nowotworowych. Szczegóły opisano w Materials Today Bio.

Stwierdzono, że A. simplex wyczuwa raka, potencjalnie poprzez wykrywanie „zapachu” komórek nowotworowych i przyczepia się do tkanek. To skłoniło nas do zadania pytania, czy można je wykorzystać do dostarczania leków przeciwnowotworowych bezpośrednio do komórek nowotworowych w ludzkim ciele. Wildan Mubarok z Uniwersytetu w Osace, główny autor badania

Najpierw opracowano system nakładania hydrożelowych powłok na nicienie poprzez zanurzanie ich w serii roztworów zawierających substancje chemiczne, które wiążą się ze sobą tworząc żelową warstwę na całej ich powierzchni. Proces ten zasadniczo dopasowuje do nicienia kombinezon o grubości około 0,01 mm w ciągu około 20 minut.

Wyniki były bardzo pozytywne. Osłony w żaden sposób nie przeszkadzały nicieniom w przetrwaniu i były wystarczająco elastyczne, aby zachować ich ruchliwość i naturalną zdolność do poszukiwania atrakcyjnych zapachów oraz sygnałów chemicznych. Shinji Sakai z Uniwersytetu w Osace, starszy autor badania

Następnie „kombinezony” napełniono ładunkami funkcjonalnymi i stwierdzono, że chroniły one nicienie przed światłem UV lub nadtlenkiem wodoru. Co więcej, powłoki mogły być załadowane lekami przeciwnowotworowymi, które nicienie mogły transportować i dostarczać, aby zabić komórki rakowe in vitro.

Nasze odkrycia sugerują, że nicienie mogą być potencjalnie wykorzystane w przyszłości do dostarczania ładunku funkcjonalnego ładunku do wielu specyficznych celów. Wildan Mubarok

Ze względu na zdolności adaptacji hydrożelowych osłonek, ten oparty na nicieniach system transportowy obiecuje nie tylko dostarczanie leków przeciwnowotworowych, ale ma również potencjalne zastosowania w innych dziedzinach, takich jak transport pożytecznych bakterii do korzeni roślin.