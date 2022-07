Oto nietypowy samolot napędzany energią słoneczną. Zephyr S spędził w powietrzu już 17 dni

Zephyr S firmy Airbus jest niezwykle interesującym przykładem samolotu. Napędzany jest energią słoneczną, potrafi latać na bardzo dużych wysokościach, a formą przypomina coś pomiędzy dronem a niewielkim satelitą. Jego ostatni lot trwa już pond 17 dni. Czy Zephyr S pobije rekord rekord i spędzi w przestrzeni powietrznej cały miesiąc?

Bezzałogowy samolot wyprodukowała firma Airbus. Zephyr S przedstawiany jest jako dron lub satelita. Najbardziej jego charakterystyczną cechą jest to, że napędzany jest energią słoneczną. Dzięki temu może on przebywać w powietrzu zdecydowanie więcej czasu niż standardowe samoloty. Jego rozpiętość skrzydeł wynosi 25 metrów, a waga jedyne 75 kilogramów. Zephyr S ma zdolność wznoszenia się na wysokość nawet 23 tys. metrów.

Jak przekazał serwis The Drive, maszyna znajduje się w powietrzu od co najmniej 17 dni. Wystartowała ona w połowie czerwca z lotniska wojskowego w Yuma, w stanie Arizona. Trasa lotu Zephyra jak dotąd okazuje się niezwykle urozmaicona.

Na podstawie danych ze śledzenia lotów online wiadomo, że samolot przeleciał spory obszar stanu Arizona, następnie skierował w kierunku Zatoki Meksykańskiej, potem wleciał w przestrzeń powietrzną środkowoamerykańskiego państwa Belize, po czym zawrócił i poleciał w stronę Stanów Zjednoczonych.

Zephyr S w powietrzu. Czy pobije rekord?

Obecny lot samolotu jeszcze nie należy do rekordowych. Maszyna znajdowała się najdłużej w powietrzu podczas swojego pierwszego lotu w 2018 roku. Było to wówczas 26 dni. Czy teraz Zephyr S pobije własny rekord? Nie jest do końca potwierdzone, ale wszyscy trzymamy za to kciuki.

Samolot napędzany energią słoneczną może być znakomitą alternatywą dla wielu maszyn powietrznych korzystających z tradycyjnych paliw. Sam producent zresztą prezentuje Zephyra jako idealny produkt, który zainteresuje klientów komercyjnych, jak i militarnych.