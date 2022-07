USA wierzy w Niemcy. Rheinmetall wzmocni amerykańską marynarkę nową amunicją

Znajdująca się w Stanach Zjednoczonych American Rheinmetall Munitions, czyli spółka zależna niemieckiej firmy Rheinmetall otrzymała niedawno kontrakt o wartości 13,5 mln euro od Marynarki Wojennej USA w dosyć ciekawym celu. Umowa ma na celu wykonanie prototypu nowej amunicji, która wpisuje się w ciekawy schemat działania. Nie jest on wprawdzie niczym nowym, ale daleko mu do tradycyjnych pocisków zabijających bezpośrednim trafieniem.

Wchodząc w szczegóły, na mocy kontraktu American Rheinmetall Munitions musi opracować prototyp niskokosztowego rozwiązania do angażowania wrogich sprzętów powietrznych i nawodnych, który zwiększy skuteczność istniejących i przyszłych systemów broni Marynarki Wojennej USA. Wygląda więc na to, że amerykańska marynarka bardzo wierzy w możliwości niemieckiej firmy, powierzając jej tak wielkie i odpowiedzialne zadanie.

Jesteśmy podekscytowani, że po raz pierwszy możemy dostarczyć nasze rozwiązania w zakresie letalności nowej generacji do marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. To wyróżnienie dodatkowo potwierdza zdolność American Rheinmetall do wprowadzania innowacyjnych technologii w ręce naszych amerykańskich sił połączonych

– powiedział prezes American Rheinmetall Munitions, John Somich.