Premiera Nothing Phone (1) już jutro, tymczasem producent nadal ujawnia szczegóły specyfikacji

Już jutro, czyli 12 lipca, odbędzie się długo wyczekiwana premiera Nothing Phone (1). Wydawałoby się, że już żadne oficjalne informacje nie trafią do sieci, w końcu i tak wszystkiego dowiemy się jutro. Nothing jednak postanowiło nie tylko zdradzić specyfikację aparatów, ale również pokazać, jakie zdjęcia robi ich pierwszy smartfon.

Zamiast ograniczyć się do suchej specyfikacji aparatów, Nothing pokazuje, jakie zdjęcia można zrobić Nothing Phone (1)

Ujawniając szczegóły aparatów w swoich smartfonach, producenci zwykle ograniczają się do suchych faktów, które (bądźmy szczerzy) niewiele nam mówią na temat rzeczywistych możliwości fotograficznych urządzenia. Oczywiście należy też pamiętać, że pokazując przykładowe zdjęcia, również nie do końca są obiektywni, bo zapewne trafiające do nas zdjęcia są tymi najlepszymi. Tak czy inaczej, zawsze lepiej dostać próbkę niż tylko specyfikację.

Tak postąpił dzisiaj Nothing, który pomimo jutrzejszej premiery swojego smartfona, postanowił zdradzić kolejne szczegóły na jego temat. Jeśli przegapiliście wcześniej tę informację, to przypominamy, że Nothing Phone (1) dostanie tylko dwa aparaty z tyłu, woląc dać nam coś lepszego, niż 3-4 czujniki, z których (w średniopółkowych modelach) przynajmniej połowa jest „zapychaczem” gorszej jakości.

W Nothing Phone (1) tym głównym aparatem będzie 50-megapikselowy Sony IMX766 z przysłoną f/1,8 i czujnikiem o rozmiarze 1/1,56 cala. obok niego będzie ultraszerokokątny obiektyw z polem widzenia 114 stopni. ujawniono, że smartfon obsługiwać będzie nagrywanie 10-bitowych filmów w kolorze, podwójną stabilizację OIS i EIS, tryb nocny i wykrywanie scen.

Dostaliśmy też, wspomniane wyżej, przykładowe zdjęcia pokazujące możliwości aparatów w różnych scenariuszach oświetleniowych.