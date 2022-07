Nowe samochody w Europie zmniejszą ryzyko kolizji oraz śmierci na drodze. Będą ograniczać kierowców

Niegdyś wprowadzenie pasów bezpieczeństwa do użytku spotkało się z ogromnymi kontrowersjami mimo badań, że ich wpływ na zminimalizowanie obrażeń w momencie wypadku drogowego jest znaczący. Dziś historia zatacza koło, bo choć wedle szacunków wprowadzenie systemu ISA (Intelligent Speed Assistance) ma znacząco poprawić bezpieczeństwo na drodze, większość osób i tak kręci na niego nosem.

Nowe samochody będą weryfikować prędkość kierowców i stosownie na nią reagować

ISA, czyli tak zwany Inteligentny Asystent Prędkości, to kompletny system, który nie jest niczym nowym. Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu promowała go po tym, jak norweskie badanie z 2014 roku wykazało jego skuteczność w walce z wypadkami drogowymi i ofiarami śmiertelnymi. Trudno się temu dziwić, bo wedle szacunków rady wprowadzenie go do samochodów ma zmniejszyć liczbę kolizji o 30%, a liczbę ofiar śmiertelnych o 20%. Wszystko to przy jednoczesnym drastycznym zmniejszeniu liczby mandatów za przekroczenie prędkości.

Niedawno miało miejsce zatwierdzenie prawa dla wszystkich nowo produkowanych i wprowadzanych na rynek krajów Unii Europejskiej samochodów. Na mocy tego prawa żaden pojazd bez ISA nie będzie mógł być sprzedawany w UE po lipcu 2024 roku.

Czym dokładnie jest i jak działa? Wbrew pozorom, to żadna magia, a technologiczne dodatki, które w teorii powinny zwiększyć cenę samochodów, ale patrząc po zaawansowaniu droższych modeli, ISA będzie tylko korzystać z tego, co do tej pory było tylko uprzyjemnieniem czasu za kółkiem. Sprowadzi się więc najpewniej do nowego modułu i systemu.

ISA wykorzystuje bowiem kamery do rozpoznawania znaków drogowych, posiłkując się mapami czy GPSem, aby sprawdzić, czy samochód jedzie zgodnie z ustanowionym na danym odcinku limitem prędkości. Jeśli nie, samochód wprawdzie nie wyhamuje automatycznie, ale ograniczy moc silnika i ostrzeże kierowcę, że „jego noga jest za ciężka” na kilka sposobów. Oczywiście w sposób nieinwazyjny poprzez ostrzeżenie akustyczne, wibracyjne czy zwiększenie oporu pedału gazu.