Akumulator Oilin może pochwalić się rekordową wydajnością. Zapewnia 1000 km zasięgu na jednym ładowaniu

Firma CATL pochwaliła się możliwościami trzeciej już generacji swojej technologii Cell-To-Pack (CTP). Stworzone na podstawie tych podwalin akumulatory samochodowe Oilin są w stanie zaoferować nawet 1000 km zasięgu na jednym ładowaniu za sprawą m.in. rekordowej wydajności wykorzystania objętości energetycznej rzędu 72%.

Wedle ogłoszenia akumulatory Oilin nazwane tak na część legendarnego stworzenia z chińskiej mitologii (CATL wywodzi się właśnie z Chin) zaoferują niezrównany poziom możliwości w myśl magazynowania energii. Tyczy się to nawet porównania z akumulatorami na podstawie ogniw 4680 Tesli, bo wedle CATL przy tym samym układzie chemicznym i tej samej wielkości Qilin dostarcza o 13% więcej energii. To z kolei przekłada się na poprawę zasięgu, szybkości ładowania, bezpieczeństwa, żywotności, wydajności i wydajności w niskich temperaturach.

Takie imponujące możliwości Qilin zawdzięcza wielu rozwiązaniom, które w ogólnym rozrachunku przekładają się na rekordową wydajność wykorzystania objętości rzędu 72% i gęstość energii do 255 Wh/kg. W projekcie tego akumulatora znalazła się wewnętrzna belka poprzeczna, płyta chłodząca i podkładka termiczna, a na dodatek wbudowane mikromostki wewnątrz międzywarstwami. Te elastycznie dostosowują się do zmian zachodzących wewnątrz ogniwa, poprawiając niezawodność akumulatora w całym cyklu jego życia.

Zintegrowana jednostka energetyczna składa się z ogniwa i wielofunkcyjnej elastycznej warstwy pośredniej tworzy z kolei bardziej stabilną strukturę nośną, która jest prostopadła do kierunku jazdy, co zwiększa odporność akumulatora na wstrząsy i wibracje. Sama konstrukcja dolnej części akumulatora Qilin umożliwia inteligentne rozmieszczenie różnych elementów, a w tym ochrony strukturalnej, połączenia wysokiego napięcia i odpowietrznika chroniącego przed przegrzaniem, co dodatkowo zwiększa pojemność akumulatora o 6%.

Jeśli z kolei idzie o sam mechanizm chłodzenia, ten wykorzystuje „nowatorski system chłodzenia cieczą pomiędzy sąsiednimi ogniwami”, co czterokrotnie zwiększa powierzchnię wymiany ciepła, skraca czas kontroli termicznej o połowę i umożliwia szybkie ładowanie w ciągu 10 minut. Umożliwia ona także szybkie schłodzenie ogniwa w ekstremalnych warunkach, skutecznie zapobiegając nieprawidłowemu przewodzeniu ciepła między ogniwami.