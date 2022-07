3854 zmienne i problem BMW. Obliczenia kwantowe osiągnęły niebywały poziom

Mniej niż sześć minut wystarczyło do rozwiązania problemu zawierającego 3854 zmienne. Co dokładnie się wydarzyło?

Wszystko za sprawą konkursu Vehicle Sensor Placement Challenge organizowanego przez firmę BMW, która poszukuje sposobu na idealne rozmieszczenie czujników samochodowych. Dzięki Entropy Quantum Computing udało się uzyskać wydajność 70 razy wyższą niż w ubiegłym roku, kiedy to wykorzystano hybrydową implementację kwantową od firmy D-Wave.

Wierzymy, że dowodzi to, że innowacyjne technologie obliczeń kwantowych mogą już dziś rozwiązywać prawdziwe problemy biznesowe. Co jest jeszcze bardziej znaczące, to złożoność rozwiązanego problemu. To nie był tylko podstawowy problem mający pokazać, że rozwiązania kwantowe będą kiedyś wykonalne; to był bardzo realny i znaczący problem, którego rozwiązanie może potencjalnie przyczynić się do przyspieszenia rozwoju branży pojazdów autonomicznych.

skomentował Bob Liscouski, prezes Quantum Computing Inc.