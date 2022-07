Odroczone płatności BLIK coraz bliżej. UOKiK wydał decyzję

Odroczone płatności stają się coraz popularniejsze, nic więc dziwnego, że taką możliwość chce oferować także BLIK. Dzięki decyzji UOKiK taka opcja jest coraz bliżej, bo wniosek w sprawie rozszerzenia działalności BLIK złożony przez banki, został przez urząd przyjęty pozytywnie.

Usługa płatności odroczonych pozwala nam na robienie zakupów z opcją zapłacenia za nie dopiero w późniejszym czasie. Zwykle jest to 30 lub maksymalnie 60 dni, a kupujący nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Zamówiony przedmiot jest natomiast dostarczany w takim samym trybie, jak przy normalnych zakupach. Nic więc dziwnego, że ta usługa staje się coraz popularniejsza i mogą z niej skorzystać chociażby użytkownicy Allegro.

Odroczone płatności BLIK są coraz bliżej, ale data pojawienia się usługi cały czas pozostaje nieznana

BLIK, system płatności internetowych, który podbił serca Polaków, także stara się wprowadzić do swojej oferty taką opcję. Na razie w zasadzie o szczegółach usługi wiemy tylko tyle, że będzie, ale szczegóły pozostają nieznane. Wiemy jednak, dzięki informacji przekazanej przez Polski Standard Płatności (PSP), że odroczone płatności BLIK są coraz bliższe realizacji.

Wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) złożony przez Bank Millennium, Santander Bank Polska, mBank, ING Bank Śląski oraz Mastercard (na razie, bo do listy mogą dołączyć też inne instytucje) został oceniony pozytywnie, co daje usłudze zielone światło w kwestii dalszego rozwoju i, finalnie, wejścia na rynek.

Zgoda UOKiK to kolejny ważny krok w strategicznym rozwoju BLIKA. Bazując na naszym unikalnym modelu biznesowym i zdobytym dotychczas know-how, mamy ambicję stworzyć nowy standard dla płatności odroczonych. Jednocześnie stawiamy na otwartość rozwiązania dla wszystkich uczestników rynku – dotyczy to nie tylko podmiotów wnioskujących w tej sprawie do UOKiK, ale także pozostałych banków czy agentów rozliczeniowych. Zamierzamy stosować w tym zakresie takie samo podejście, jak w przypadku zarządzanego przez nas systemu płatności BLIK – usługa będzie więc możliwa dla wszystkich organizacji, które będą zainteresowane jej wdrożeniem. Już niebawem będziemy mogli pochwalić się pierwszymi efektami współpracy z bankami w tym zakresie – mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu, Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIK.

Kiedy powinniśmy spodziewać się pojawienia usługi? Nie wiadomo, ale z pewnością im bliżej jej udostępnienia będziemy, tym więcej szczegółów na jej temat zacznie pojawiać się w sieci.

