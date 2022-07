Dzięki EasyTurn wyjedziecie z najwęższych ulic. Problematyczne parkowanie właśnie zniknęło

W ciągu ostatnich lat dodatek systemu kierowniczego do tylnych kół stał się częstszy w modelach o ponadprzeciętnej długości. Wszystko po to, aby skrócić promień skrętu i tym samym ułatwić zarówno parkowanie, jak i skręcanie. Jednak układ kierowniczy na tylnej osi jest niczym w porównaniu do EasyTurn.

System EasyTurn do samochodów sprawia, że parkowanie i wąskie uliczki przestają być problemem

Firma ZF, która zajmuje się produkcją części samochodowych, opracowała właśnie interesującą koncepcję przedniej osi z zawieszeniem rozporowym. Ta umożliwia obrót przednich kół o niewiarygodne 80 stopni i została okrzyknięta mianem EasyTurn, przy czym rewolucjonizuje wszystkie opracowane do tej pory sposoby na zmniejszenie promienia skrętu. Czego wymaga? Przede wszystkim szerokich nadkoli i napędu na przednią oś

Czytaj też: Tani elektryczny samochód od Hyundaia. Firma wyjawiła, ile będzie kosztować jej prosty BEV

Dzięki EasyTurn kąty skrętu kół do 80 stopni są możliwe. Manewry skręcania i parkowania są przeprowadzane niemal bez wysiłku dzięki wyjątkowo dużemu kątowi skrętu. Innowacyjny system przedniej osi przynosi korzyści zarówno pojazdom osobowym, jak i towarowym – przede wszystkim w ciasnym ruchu miejskim, na parkingach, w wąskich alejkach, na placach budowy, w korkach czy w strefach załadunku – czytamy na stronie firmy.

Czytaj też: Transport lotniczy nie będzie już taki sam. Oto powietrzna taksówka, którą polecieć będzie mógł każdy

W efekcie EasyTurn zapewnia ekstremalną zwinność i komfortowe parkowanie do tego stopnia, że aż trudno uwierzyć, że nadal siedzi się za kierownicą czterokołowca. Działanie tego w praktyce możecie obejrzeć poniżej i co tu dużo mówić – podczas manewru przednie koła wyglądają tak, jakby miały zaraz odpaść i stoczyć się w dół ulicy. Ewidentnie widać też, że system wymaga ponadto niezwykle dużej ilości miejsca w nadkolach, aby uzyskać taki kąt.

Czytaj też: Test Volvo V90 T8 Recharge. Limuzyna? Auto rodzinne? Wyścigówka? Tak!

Na ten moment nie wiadomo nic o wprowadzeniu EasyTurn do produkowanych masowo aut. Jednak powyżej możemy obejrzeć wyposażone w ten system BMW i3, które jest w stanie nawet zawrócić na wąskiej drodze. W praktyce wygląa to tak, jakby jego promień skrętu skrócił się o ponad 300%.