Tani elektryczny samochód od Hyundaia. Firma wyjawiła, ile będzie kosztować jej prosty BEV

W dążeniu do wielkiej „motoryzacyjnej zmiany”, czyli przejścia ze spalinowych samochodów na te elektryczne, producenci muszą zadbać o wszystkie półki cenowe, żeby tak radykalne zmiany miały sens. O tego typu pomysłach słyszymy już od lat i „tanim Modelu 3 Tesli”, a tym najnowszym krokiem w tę stronę ma być tani elektryczny samochód od Hyundaia.

Nie wiemy kiedy, ale kiedyś na pewno – tani elektryczny samochód od Hyundaia nadchodzi małymi kroczkami

Spójrzmy prawdzie w oczy – na ten moment elektryczne samochody nie są „dla wszystkich”, a dla tych, którym w życiu wiedzie się lepiej. Ma to wiele powodów, bo z oczywistych względów kupno używanego XX-letniego samochodu spalinowego za ledwie kilka tysięcy jest możliwe z racji ich wieku, a że te elektryczne są nowinką, trudno znaleźć na rynku na tyle wysłużone modele. Teoretycznie tani elektryczny samochód od Hyundaia może to zmienić, ale i tak to kwestia jeszcze wielu lat, aż wszyscy kierowcy będą mogli sobie pozwolić albo przynajmniej widzieli sens w zakupie „taniego BEV”.

Pocieszający w tym jest fakt, że wiele firm (a w tym Hyundai) będzie nadal sprzedawało spalinowe samochody w Europie aż do 2035 roku, co da technologii BEV szanse na rozwój i obniżenie cen. Sam Hyundai pracuje już nad tym od dawna, czego efektem jest Ioniq 5 czy nadchodzący Ioniq 6 oraz Ioniq 7, ale będą to modele za grubo ponad 100000 złotych. Z czasem mamy jednak doczekać się takiego elektrycznego Hyundaia, że jego cena wyniesie nie więcej, niż 100000 zł… przynajmniej, jeśli kurs PLN nie osłabi się jeszcze bardziej.

Hyundai wspomina bowiem, że ma już w planach opracowanie elektrycznego samochodu wycenionego na około 20000 euro. Chce więc obrać tę samą taktykę, co Grupa Volkswagen (ta ma już w planach aż trzy modele tego typu), choć wie, że nie będzie to łatwe. Wyjawił to szef marketingu europejskiego oddziału Hyundaia, Andreas-Christoph Hofmann w rozmowie z Automotive News.

Tam przyznał, że „opracowanie małego samochodu zwłaszcza z elektrycznym układem napędowym to trudna sprawa ze względu na ograniczenia”, a sam zysk z małych EV jest ciężki do osiągnięcia.