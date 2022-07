 Oppo A97 5G wycieka. Do sieci trafiły zdjęcia i szczegóły specyfikacji

Oppo szykuje się do wprowadzenia na chiński rynek kolejnego „budżetowca”. Będzie nim Oppo A97 5G, którego zdjęcia i szczegóły specyfikacji właśnie wpadły do sieci.

Poznaliśmy wygląd i specyfikację Oppo A97 5G

Choć A97 5G będzie modelem bardziej budżetowym, to producent nie potraktował jego wyglądu po macoszemu. Na zdjęciach, które trafiły do sieci, widzimy niebieski wariant kolorystyczny z podwójnym modułem aparatów umieszczonym na wyspie, pod którą znalazła się matowa warstwa. Ekran jest płaski i można się spodziewać, że kamerka do selfie zostanie umieszczona w okrągłym otworze. Niestety, na zdjęciu tego nie widać.

Jeśli chodzi o specyfikację, to następca debiutującego na początku roku A96 będzie miał sporo do zaoferowania pod kątem konfiguracji pamięci. Na rynek mają bowiem trafić dwa warianty – 8 GB + 128 GB i 12 GB + 256 GB. Nie wiadomo jednak, jaki procesor będzie sercem tego smartfona. Przeciek zdradził natomiast, że za najmocniejszą wersją Oppo A97 5G trzeba będzie zapłacić 2299 juanów, co w przeliczeniu daje ponad 1600 zł.

Czy pozostała specyfikacja jakoś tłumaczy tą cenę? Cóż, niezbyt. Mówi się bowiem, że z tyłu zostanie umieszczony aparat główny 48 Mpix i czujnik pomocniczy 2 Mpix, a z przodu – 8-megapikselowa kamerka do selfie. To, jak za taką cenę, z pewnością nie zachęca. Plusem może być bateria o pojemności 5000 mAh, ale na razie nie wiemy, jakie ładowanie będzie obsługiwać. Oprócz powyższych szczegółów doniesienia wspominają też o 6,56-calowym ekranie o rozdzielczości FHD+ i obecności wejścia słuchawkowego 3,5 mm na pokładzie.