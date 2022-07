Zaledwie jeden dzień po ponownym uruchomieniu Wielkiego Zderzacza Hadronów naukowcy dokonali niesamowitego odkrycia. Jak poinformowano w komunikacie prasowym Europejskiego Centrum Badań Jądrowych CERN, odkryto trzy nigdy wcześniej niespotkane cząstki subatomowe. Jest to pierwszy w historii pentakwark i pierwsza poznana para tetrakwarków.

Badacze z CERN odkryli nowy typ cząstek elementarnych. Nowy pentakwark i para tetrakwarków wzbogacą sporą już listę poznanych wcześniej hadronów. Do czego przybliży nas wiedza o nowo wykrytych cząsteczkach?

Pentakwarki i tetrakwarki pozwolą badaczom dowiedzieć się więcej, w jaki sposób łączą się kwarki ze sobą, tworząc bardziej złożone cząstki. Mając wiedzę o nich, naukowcy zdołają dokładniej poznać naturę hadronów egzotycznych. Będą również w stanie stworzyć ich ujednolicony model. Jak powiedział rzecznik LHC Chris Parker:

Dokładna natura hadronów egzotycznych jest w dużej mierze nieznana. Odkrycie pozwoli nam również lepiej poznać całą grupę hadronów.

Co to są kwarki?

Kwarki są niepodzielnymi cząstkami elementarnymi. Nie występują swobodnie, nie da się ich oderwać i odizolować. Występują tylko w układach złożonych, które nazywane są hadronami.

Rzadko łączą się one w większe kombinacje cząstek takie, jak cząstki cztero- czy pięco-kwarkowe. W związku z tym odkrycie nowej pary tetrakwarków i pierwszego w historii pentakwarku jest niezwykle wyjątkowe.

Ilustracja pentakwarku, jako pary standardowych hadronów

Wielki Zderzacz Hadronów przyniesie jeszcze więcej odkryć

Naukowcy CERN informują, że tak naprawdę to dopiero początek odkryć. Po trzyletniej przerwie Wielki Zderzacz Hadronów wrócił do pracy 4 lipca br. – w 10. rocznicę odkrycia bozonu Higgsa, tzw. „boskiej cząstki”, która zdaniem badaczy miała kluczowe znaczenie w powstaniu Wszechświata.

Akcelerator cząstek podczas obecnego eksperymentu wytwarza najbardziej naenergetyzowane wiązki protonów w historii ludzkości. Mają one energię 6,8 biliona elektronowoltów!

Według planów CERN, LHC będzie działać na pewno do 2025 roku. Dokładnej daty wyłączenia zderzacza jeszcze podano, ale nastąpi to pomiędzy 2025 a 2027 rokiem. Możemy być pewni, że do tego czasu usłyszymy o kolejnych odkryciach – może nawet poznamy sekret jednej z największych niewiadomych świata, czyli czarnej materii.