Powstanie największy magazyn energii w Polsce. Gdzie PGE go zbuduje?

Odnawialne źródła energii są naszą przyszłością. PGE doskonale zdaje sobie z tego sprawę stąd też najnowsze plany obejmujące budowę wielkoskalowych magazynów energii, w tym jednego, który będzie największym w Polsce.

Obecnie żyjemy w czasach, w których świat coraz bardziej skłania się ku odnawialnym źródłom energii dążąc do zmniejszenia, a docelowo do zerowych emisji CO2. Jednak by móc bez przeszkód korzystać z takiego ekologicznego prądu konieczne są odpowiednie magazyny energii.

PGE zbuduje największy magazyn energii w Polsce

W wywiadzie dla portalu WNP.PL, prezes PGE wypowiedział się na temat planów rozwoju OZE (głównie dotyczy to energii wiatrowej) w naszym kraju.

Mamy ambitne plany, jeśli chodzi o rozwój odnawialnych źródeł energii. W onshore mamy zamiar mieć w 2030 roku 1,7 GW, dzisiaj posiadamy 800 MW i jesteśmy największym producentem energii elektrycznej w Polsce z OZE. Polska Grupa Energetyczna, posiada 11 procent rynku, jeśli chodzi o produkcję energii z wiatraków na lądzie – mówi WNP.PL Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Te są bardzo ambitne i obejmują przede wszystkim budowę wielkoskalowych magazynów energii, z jednym, który będzie największym tego typu w Polsce. Będzie można w nich przechowywać ogromne ilości energii elektrycznej i są dużo efektywniejsze od mniejszych obiektów.

Czytaj też: Godzina i rusza w drogę. Tyle wystarczy robotowi, by nauczyć się chodzić

Ten największy polski magazyn energii elektrycznej powstanie na Pomorzu. Prezes PGE nie podał dokładnej lokalizacji, ale zaznaczył, że nie będzie on jedynym takim obiektem, bo docelowo ma powstać cała sieć magazynów energii. Do nich trafiać będzie prąd, który wygenerują turbiny wiatrowe. Warto tutaj też wspomnieć, że i ta kwestia będzie przez PGE rozwijana, bo w planach jest postawienie setek nowych wiatraków na Bałtyku (do 2026 roku).