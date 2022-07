Procesory RISC-V zalewają świat. Ta architektura ma z czasem przejąć sporą część rynku x86 i Arm

Rozwój nowatorskiej architektury RISC-V trwa i choć ta istnieje już od 2010 roku, to jej znajomość i powszechność jest bardzo niska wśród zwyczajnych konsumentów. Nic w tym dziwnego – nadal daleko jej nawet do poziomu popularności układów Raspberry, ale już teraz wykorzystuje się oparte na niej sprzęty w miliardach zastosowań. Powoli jednak procesory RISC-V zalewają świat i przebijają się do mainstreamu, co potwierdza ogłoszenie prezesa organizacji RISC-V International, wedle którego na rynek trafiło już tyle procesorów na podstawie tej architektury, że łączna liczba ich rdzeni przebija 10 miliardów.

RISC-V jest takim „Linuxem” w świecie hardware i na szczęście zdobywa coraz większą popularność

Celem twórców architektury RISC-V z UC Berkely było zapewnienie każdemu chętnemu możliwości projektowania nowych procesorów bez jakichkolwiek opłat związanych z licencjami. Oczywiście nie jest to takie proste i w efekcie uzyskacie co najwyżej cyfrowy projekt, bo proces produkcji wymaga zaangażowania firm produkujących matryce krzemowe, ale na szczęście już teraz wiele firm rozwija swoje układy oparte o RISC-V, przecierając nowe szlaki na rynku.

Jako że RISC-V to po prostu ISA (Instruction Set Architecture) udostępniane w formie kodu open-source, które obejmują 32-bitowe instrukcje o stałej długości. Zestaw jest zgodny z instrukcjami o zmiennej długości, co oznacza, że każda z nich może mieć dowolną długość liczbową w ramach 16-bitowych paczek. Dzięki temu układy opracowane na podstawie tego zestawu instrukcji mogą stać się podstawą zarówno dla prostych kontrolerów, małych komputerów, a nawet superkomputerów.

Podbijanie rynku przez RISC-V, czyli osiągnięcie 10 mld rdzeni na rynku, nie trwało aż tak długo, bo „jedynie” 12 lat. Dlaczego jedynie? Bo konkurencyjnej i płatnej architekturze Arm osiągnięcie tego samego zajęło już 17 lat. Na tej podstawie trudno wprawdzie dojść do daleko idących wniosków, ale innego zdania była sama organizacja, która rozwija tę architekturę. Wedle jej szacunków już w 2025 roku na rynek wpłynie aż 80 miliardów rdzeni RISC-V. Przy tej okazji architektura doczekała się czterech nowych specyfikacji, czyli warstwy firmware pomiędzy platformą sprzętową a jądrem systemu operacyjnego.