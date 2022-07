Przełomowy silnik elektryczny Mahle. Bez magnesów i ryzyka przegrzania

Przed kilkoma miesiącami firma Mahle pochwaliła się, że stworzyła rewolucyjny elektryczny silnik bez magnesu, a dziś poznaliśmy szczegóły tego, jak prezentuje się kolejny przełomowy silnik elektryczny Mahle. To tak zwany silnik SCT (Superior Continuous Torque) z myślą o pojazdach elektrycznych, który może również zostać pozbawiony magnesów i zapewniać ponad 90% mocy szczytowej bez przegrzania.

Najnowszy przełomowy silnik elektryczny Mahle rozwiązał problem przegrzewania się

Silniki elektryczne w przeciwieństwie do tych spalinowych dręczą ogromne problemy z temperaturami. Jest to związane przede wszystkim z nierozwiniętymi jeszcze systemami chłodzenia. Te trudno zaimplementować w silnikach elektrycznych, które mimo braku wewnętrznych mikrowybuchów w cylindrach i tak niebywale rozgrzewają się „same z siebie”.

Stąd podział mocy tych jednostek na szczytową oraz ciągłą/nominalną. To określa kolejno maksymalną moc dostępną przez pewien czas, jak i tą ciągłą, do której silnik spadnie po natknięciu się na barierę temperatury, którą zarządzają specjalne ograniczenia termiczne. Wszystko to z racji dbałości o możliwie najwyższą trwałość wewnętrznych komponentów, przez co niektóre silniki cechuje moc nominalna rzędu ledwie kilkudziesięciu procent względem tej maksymalnej.

Niemiecka firma Mahle udowodniła jednak, że tę kwestię można poprawić i zaprezentowany przez nią silnik SCT jest tego dowodem, jako że utrzymuje ponad 90% maksymalnej mocy w trybie ciągłego napędu. O ile nie rozwiązuje kwestii samego nagrzewania się silnika, wykorzystuje do chłodzenia generowanej przez niego temperatury „innowacyjny system chłodzenia olejem, który zasysa olej przez centralny wlot, a następnie wykorzystuje siłę odśrodkową wirującego wirnika do pompowania oleju w górę i wokół otaczających go cewek stojana”.

Wedle ogłoszenia Mahle elektryczny silnik SCT „jest wyjątkowo kompaktowy, lekki i wydajny”, który może trafiać nawet do maszyn budowlanych, samochodów sportowych i ciężarowych, ale też oczywiście tradycyjnych osobówek. Obecne prototypy wykorzystują magnesy neodymowe, ale Mahle uważa, że nie ma problemu z produkcją tych slników w wersji pozbawionej magnesów.