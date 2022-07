Świat zwierząt i roślin bardzo często bywa inspiracją dla inżynierów, którzy tworzą coraz to bardziej zmyślne wynalazki. Tym razem amerykański zespół stworzył rękawicę, która ma zdolność przyczepiania do siebie przedmiotów pod wodą. W środowisku naturalnym taką umiejętność posiada ośmiornica i to ona właśnie posłużyła jako pierwowzór w pracach nad wynalazkiem.

Człowiek nie jest przystosowany do życia w środowisku wodnym. Nurkowie muszą nosić kombinezony neoprenowe, butle tlenowe i mieć założone gogle na oczy. W takich warunkach jest niezwykle ciężko człowiekowi złapać jakikolwiek przedmiot. Dlatego praca archeologów podmorskich czy ratowników bywa bardzo ciężka.

Wynalazek inżynierów z Virginia Tech, o którym napisano na łamach Science Advances, ma szansę stać się ogromną pomocą w podwodnej pracy wielu ludzi. Stworzyli oni rękawicę, które ułatwia chwytanie przedmiotów pod wodą. Inspirację zaczerpnięto wprost z natury, a dokładnie od ośmiornic.

Ośmiornica – inteligentny mistrz chwytania ofiar

Ośmiornica, jak sama nazwa wskazuje, posiada osiem ramion, za pomocą których się porusza oraz chwyta różne obiekty pod wodą (w tym również swoje ofiary). Niezwykle rozbudowany system przyssawek kontrolowanych przez układ mięśniowy i nerwowy zwierzęcia pozwala jej na ogromny zakres ruchów i działań.

Jak ośmiornica potrafi się przyssać do przedmiotu? Przyssawki mają kształt tłoka. Po tym, jak szeroka zewnętrzna krawędź tłoka uszczelnia powierzchnię danego przedmiotu, mięśnie kurczą się i rozluźniają obszar za krawędzią, aby odpowiednio zwiększyć i zwolnić nacisk. Cały szereg takich przyssawek działających jednocześnie potrafi stworzyć ultra wytrzymałe wiązanie.

Inżynierowie zaprojektowali rękawicę, dokładnie kopiując anatomię ośmiornicy. Pokryli ją gumowymi, elastycznymi przyssawkami, które za pomocą niewielkiego nacisku przyczepiają się do płaskich i zakrzywionych powierzchni. Badacze sprawdzili na różnych przedmiotach (talerz, pudełko, miska), jak działa wynalazek.

Twórcy przewidują ogromną karierę rękawicy, którą zresztą nazwali Octo-Glove (w luźnym tłumaczeniu: Ośmio-Rękawica). Może ona odegrać kluczową rolę jako wynalazek z dziedziny robotyki miękkiej w różnych środowiskach pracy, zwłaszcza tych podwodnych.