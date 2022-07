Często podróżujecie? Roaming w Unii Europejskiej doczekał się ważnego ogłoszenia

Na całe szczęście roaming w Unii Europejskiej będzie się miał tylko lepiej, pozwalając raz na zawsze zapomnieć o potrzebie wyłączania transmisji komórkowej w innych krajach, aby nie naciąć się na dodatkowe koszty. Wszystko dzięki najnowszym ustaleniom Komisji Europejskiej, która we czwartek ogłosiła przedłużenie systemu Roam-Like-At-Home o kolejną dekadę. Co to oznacza?

Komisja Europejska ogłosiła właśnie ważne ogłoszenie co do tego, jak będzie wyglądał roaming w Unii Europejskiej

Dla przypomnienia, wspomniana zasada dotyczyła krajów członkowskich Unii Europejskiej od 2017 roku i pozwalała wyeliminować opłaty roamingowe dla podróżujących obywateli. Początkowo miała trwać pięć lat, ale właśnie została przedłużona o dekadę i ma opłacać się zarówno konsumentom, jak i dostawcom usług, choć oczywiście to ci pierwsi („typowi Kowalscy”) zyskują na tym najwięcej.

Dzięki unijnemu rozporządzeniu w sprawie roamingu wszyscy odniesiemy korzyści. Podczas podróży po Unii Europejskiej możemy dzwonić, wysyłać i otrzymywać wiadomości tekstowe oraz używać Internetu bez dodatkowych kosztów. Przedłużenie dotychczasowych przepisów pozwoli utrzymać konkurencyjność cen między operatorami i umożliwi konsumentom korzystanie z bezpłatnych usług roamingu przez kolejnych dziesięć lat – powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej do spraw Europy w kwestii cyfrowej.

Nowe prawo zapewnia, że dostawcy we wszystkich krajach Unii Europejskiej będą zobligowani do umożliwiania podróżującym możliwie najwydajniejszego połączenia. Poza tym system musi i „automatycznie przerwać zapewnianie usług mobilnych, jeśli te w sieciach satelitarnych osiągają opłaty 50 euro lub inny z góry określony limit”.

Przepisy wymagają też udostępnienia numeru 112, aby umożliwić dodzwonienie się do służb ratunkowych w całym obszarze gospodarczym. Dodatkowo to od czerwca 2023 roku będzie wymagać nieustannego informowania podróżnych o tej opcji za pomocą np. wiadomości SMS.

Finalnie (co być może najważniejsze) opłaty hurtowe dla operatorów spadną zarówno w kwestii wiadomości tekstowych, jak i transmisji danych oraz połączeń telefonicznych. W przypadku SMS cena będzie wynosić 0,004 euro do 2025 roku i 0,003 euro po 2025 roku, a rozmów głosowych z 0,022 euro na minutę (2022-2024) do 0,019 w tych samych terminach. Znacznie bardziej szczegółowo przedstawiono kwestię transmisji, której cena „za gigabajt” ma spadać każdego roku i z 2 euro obniżyć się do 1 euro do początku 2027 roku.