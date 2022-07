Rola pamięci w kartach graficznych. Oto pierwszy taki test w historii

Czy zastanawialiście się, jak wielka jest rola pamięci w kartach graficznych? Na to pytanie odpowiada twórca kanału PRO Hi-Tech, któremu udało się przeprowadzić testy GeForce RTX 3090 z wyjątkowymi wersjami BIOSów, bo takimi, które ograniczają dostępne kości pamięci. Gdzie je znaleźć? Ponoć na chińskich i rosyjskich forach, co nie dziwi, bo takie BIOSy mogą być idealnym sposobem na np. obejście problemu wadliwego układu VRAM.

GeForce RTX 3090 posłużył do sprawdzenia tego, jak wielka jest rola pamięci i przepustowości w kartach graficznych

Producenci od lat nabijają nas w marketingową butelkę na możliwie każdym kroku, który jest dla nich opłacalny i przez to bardziej świadomi konsumenci mogą wątpić np. w to, czy przepustowość oraz magistrala pamięci w kartach graficznych jest aż tak ważna. A tu proszę – GeForce RTX 3090 ma przecież natywnie 24 GB GDDR6 19,5 Gb/s na 384-bitowej magistrali, które aż proszą się o stosowne testy ich jakości.

Czytaj też: System SIDUSIS przerasta możliwości operatorów. Protestują przeciwko pomysłom rządu

Dzięki prostej aktualizacji BIOSów YouTuber mógł sprawdzić, jak spisze się GeForce RTX 3090 z mniejszym pokładem pamięci i tym samym niższą przepustowością. Wspomnianą natywną konfigurację sprowadził do 20-GB GDDR6 na 320-bitowej magistrali oraz 12-GB na 192-bitowej, pozostawiając podstawowe taktowanie GDDR6 na tym samym poziomie, co w efekcie zmniejszyło przepustowość z 936 GB/s do kolejno 780 i 468 GB/s.

Czytaj też: Peryskopowy teleobiektyw w serii iPhone 15? Tak, ale…

W efekcie przetestowany w tradycyjnych benchmarkach RTX 3090 okazał się oczywiście tym słabszy, im mniejszy pokład pamięci VRAM miał do wykorzystania. Co jednak ciekawe, spadek z 24 do 20 GB spowodował tylko 4-5-procentowe obniżenie wydajności, a ten do 12 GB aż o 15-24%.