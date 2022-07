Peryskopowy teleobiektyw w serii iPhone 15? Tak, ale...

Seria iPhone 14 jeszcze nie zadebiutowała, a już od jakiegoś czasu coraz częściej mówi się o przyszłorocznej generacji smartfonów Apple. Nowe informacje przybliżają nam kwestię teleobiektywu peryskopowego, który chociaż trafi do serii iPhone 15, to jednak nie do wszystkich modeli.

Apple, zwłaszcza w tym roku, bardzo rozgraniczy poszczególne modele iPhone’ów. Chodzi dokładnie o wdrażane innowacje, bo z jednej strony będziemy mieli iPhone’a 14 i 14 Max z ubiegłorocznym A15 Bionic, a z drugiej modele Pro, które dostaną A16, ulepszony wyświetlacz, brak notcha i lepszy aparat. Nie inaczej będzie też w przyszłorocznej serii, choć jak wiadomo – wszystko to jedynie przecieki i spekulacje, więc finalnie sytuacja może wyglądać nieco inaczej.

iPhone 15 znów stał się bohaterem przecieków. Co ujawniono tym razem?

Mówi się jednak, że o ile notch zostanie wyeliminowany już w całej serii, to te tańsze iPhone’y 15 pod względem chipsetu nadal będą korzystać z tej starszej jednostki, w tym przypadku z A16 Bionic, podczas gdy nowy układ zarezerwowany będzie dla modeli Pro. Podobnie ma być z rzekomym usunięciem złącza Lightning na rzecz USB-C, które również ograniczy się do iPhone’a 15 Pro i 15 Pro Max.

Nowe informacje podają kolejną różnicę pomiędzy modelami, choć tym razem nowość ma zostać ograniczona tylko do modelu iPhone 15 Pro Max, czyli tego najdroższego. Chodzi dokładnie o peryskopowy teleobiektyw, o którym mówiło się co prawda w kontekście tegorocznej serii, ale usprawnienie zostało jednak odsunięte w czasie. Jak podaje znany analityk Ming-Chi Kuo, peryskopowy teleobiektyw znajdzie się dopiero na pokładzie przyszłorocznej serii, a dokładniej w modelu Pro Max, więc zwykły Pro nadal będzie musiał ograniczyć się do klasycznego teleobiektywu. Dopiero wraz z iPhone’ami 16 soczewka zawita do obu modeli Pro.

Kuo podał nam też kilka szczegółów na ten temat twierdząc, że peryskopowy teleobiektyw będzie charakterysował się 6-krotnym powiększeniem i czujnikiem 12 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, przysłoną f/2.8 i rozmiarem 1/3 cala.