Teraz już każdy może przetestować iOS 16. Ruszyła publiczna beta

Podczas tegorocznej konferencji WorldWide Developer Conference (WWDC) Apple zaprezentowało m.in. iOS 16, czyli najnowszą wersję swojego systemu operacyjnego dla smartfonów. od tamtej pory trwały wewnętrzne testy, które teraz przeszły w publiczny program beta.

Nie możesz doczekać się premiery iOS 16? Przetestuj nowe funkcje w ramach publicznej bety

Oczywiście ta dostępność dla wszystkich jest czysto teoretyczna, bo żeby móc testować nowego iOS-a konieczne jest posiadanie wspieranego iPhone’a. Uściślamy to, bo czasem niektórzy zdają się o tym szczególe zapominać.

Tak czy inaczej, po trwających ostatnie tygodnie wewnętrznych testach z udziałem deweloperów, przyszedł czas na wprowadzenie iOS 16 do programu beta, w którym każdy chętny może przetestować wprowadzane nowości zanim te trafią do stabilnego kanału. Jeśli jesteś zainteresowany, wystarczy zarejestrować się w programie tutaj, a jeszcze dzisiaj otrzymasz odpowiednią aktualizację. Potem każda kolejna otwarta beta będzie pojawiać się na iPhonie w formie aktualizacji, aż do jesieni, kiedy Apple wyda stabilną wersję.

Warto też wspomnieć, że z racji iż to dopiero pierwsza publiczna beta, można spodziewać się, że pojawią się błędy i z tym należy się liczyć. Z każdym kolejnym wydaniem będzie ich mniej, jednak początki mogą być nieco trudne, dlatego jak zwykle Apple nie zaleca przystępowania do testów na swoim głównym urządzeniu.

iOS 16 przynosi na iPhone’y sporo nowości, w tym przeprojektowany ekran blokady z taperami przypominającymi widżety i możliwością swobodnej ich konfiguracji. Pojawia się możliwość dodania kilku takich ekranów blokady, które będziemy mogli zmieniać jednym przesunięciem. Poprawiono również powiadomienia będące częścią ekranu blokady. Kolejne zmiany dotyczą aplikacji Wiadomości, która w iOS 16 pozwoli na edycję wiadomości, cofanie tych, które już wysłaliśmy, a także oznaczanie danych rozmów jako nieprzeczytanych.

Nowości nie ominęły też aplikacji Zdrowie, w której dodano nowe sposoby na śledzenie parametrów naszego organizmu i wykonywanych ćwiczeń; Map Apple — te wzbogacono o trasy z wieloma przystankami; Portfela czy sekcji Prywatność.