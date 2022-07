Pierwszy rower z Supre Drive. Nucleon 16 wykorzystuje rewolucyjny układ przerzutek rowerowych

Każdy z nas może już zamówić jedyny taki rower na świecie, którego układ napędowy przeszedł rewolucję względem tego, co doskonale znamy. Mowa o dziele firmy Nicolai Bicycles w postaci modelu Nucleon 16, który sięgnął po rewolucyjny układ przerzutek rowerowych Supre Drive. Każdy chętny musi jednak pamiętać, że nie jest to tania zabawa, bo ceny tych modeli o dowolnych konfiguracjach z komponentami firm Shimano, Fox, Hope, Continental czy Schwalbe zaczynają się od 7499 euro, a dostawa będzie miała miejsce dopiero w grudniu.

Nucleon 16 to pierwszy rower z Supre Drive, czyli rewolucyjnym układem przerzutek

Aż tak długo nie musieliśmy czekać na pierwszy rower z układem napędowym Supre Drive, którego w ubiegłym listopadzie zaprezentował kanadyjski inżynier i mechanik Cedric Eveleigh. Ten układ napędowy rozwiązuje jedną z głównych wad tradycyjnych przerzutek przy bardziej wymagających trasach i przejazdach. Te tradycyjne ulegają wygięciu lub zakleszczeniu przez przeszkody na szlaku, jako że podczas jazdy znajdują się blisko ziemi i są przymocowane tylko na górnej części.

Supre Drive rozwiązuje to poprzez przeniesienie przerzutek wyżej i dzieląc ich funkcje do tego stopnia, że są zależne od siebie w dwóch konkretnych punktach. W praktyce oznacza to, że tylna przerzutka jest zamontowana na specyficznym dla tego systemu tylnym wahaczu i pełni tradycyjną dla siebie funkcję. Jest jednocześnie zamocowana „na sztywno” w dwóch punktach, a dodatkowo jest chroniona przed uderzeniami bocznymi. Jako że nie napina w tej konfiguracji łańcucha, odpowiada za to napinacz na wytłumionym hydraulicznym ramieniu.

Taka konfiguracja nie obejmuje przedniej przerzutki, ale wynagradza to fakt postawienia na aż 12-biegową kasetę tylną 10-51t od Shimano, która wymagała zresztą przerobienia całego systemu, który natywnie był 11-biegowy. Jako że wyposażony w ten system rower Nucleon 16 jest konfigurowalny przez użytkowników, trudno rozpisać się o jego specyfikacji. Podstawą jest oczywiście sama rama i układ napędowy, bo producent pozwala wymieniać nawet koła, stawiając na oba 29-calowe lub połączenie 29-calowego z przodu i 27,5-calowego z tyłu.

Ciężko więc wskazać nawet wagę, ale ten model widoczny na zdjęciach z obręczami DT Swiss, oponami Schwalbe, przednim amortyzatorem Fox, ramą z aluminium 7020-T6 waży 16,6 kg bez platform pedałów. Warto też wspomnieć, że napęd Supre Drive może i jest cięższy od tradycyjnych przerzutek, ale z drugiej strony jest jednocześnie lżejszy od tych wewnętrznych.