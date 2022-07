Samsung rezygnuje z Galaxy S22 FE. Wszystkiemu winny… S22 Ultra

Plotki o tym, że Samsung zamierza zrezygnować z modelu Galaxy S22 FE pojawiły się już jakiś czas temu. Teraz ponownie wracamy do tematu za sprawą serwisu The Elec, który podaje nam jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy.

Gdy po raz pierwszy zaczęto mówić o anulowaniu produkcji Galaxy S22 FE, powodem miała być niezadowalająca sprzedaż Galaxy S21 FE. Temu akurat trudno się dziwić, bo smartfon miał naprawdę długą i trudną drogę do przebycia, zanim ostatecznie zadebiutował (miało to miejsce w styczniu tego roku). Pandemiczne niedobory chipów sprawiły, że premiera była przekładana kilkukrotnie i ostatecznie Samsung wprowadził go na rynek tuż przed premierą serii Galaxy S22. Wszystko to sprawiło, że ostatecznie sprzedaż Galaxy S21 w fanowskiej wersji była mocno rozczarowująca.

Nowy raport wskazuje jednak, że powodem rezygnacji z produkcji Galaxy S22 FE nie będą wyniki finansowe poprzednika, a tegoroczny flagowiec, czyli Galaxy S22

Pandemiczne problemy nie minęły wraz ze zdjęciem obostrzeń w naszej części świata. Branża technologiczna wciąż zmaga się z niedoborami chipów i przerywanymi łańcuchami dostaw, co w efekcie zmusza producentów smartfonów do podejmowania trudnych wyborów. Niedawno pisaliśmy Wam, że podobne problemy ma Apple, które chcąc zabezpieczyć komponenty dla iPhone’a 14 Pro Max, musiało opóźnić (wedle doniesień) rozpoczęcie produkcji modelu Max.

Wygląda na to, że również Samsung stanął przed takim wyborem. Jak podaje południowokoreański serwis The Elec, sprzedaż Samsunga Galaxy S22 Ultra okazała się na tyle duża, że firma woli zwiększyć jego produkcję, niż zająć się Galaxy S22 FE. Chodzi właściwie o to, że tegoroczny FE miał mieć te same komponenty co model Ultra, a z racji niedoborów trzeba było wybrać, czy lepiej postawić na coś, co się już sprzedaje, czy brnąć w projekt mogący nie być takim sukcesem.

Stąd więc decyzja o anulowaniu tegorocznego S22 FE, ale nie ma co się martwić, bo nie jest to równoznaczne z zamknięciem serii FE. Wedle przecieków, w przyszłym roku powinniśmy spodziewać się pojawienia Galaxy S23 FE. W tym roku jednak Samsung za priorytet stawia produkcję i sprzedaż S22 Ultra, więc musi odpowiednio zabezpieczyć zasoby, by móc sprostać rosnącemu popytowi.