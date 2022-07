Szukacie obudowy microATX? Spójrzcie na 10-litrową Silverstone ML11

Złożenie komputera w pełnowymiarowej obudowie nie jest żadnym wyczynem. Co innego ze złożeniem go w czymś miniaturowym, jak np. najnowszej obudowie typu microATX w postaci 10-litrowej Silverstone ML11, która sprawia wrażenie wręcz idealnej podstawy do zestawów typu HTPC.

Silverstone ML11 to przykład najnowszej obudowy microATX. Dostępność poza Chinami to jednak obecnie wielka tajemnica

ML11 od Silverstone to typowy przykład obudowy z myślą przede wszystkim o stworzeniu energooszczędnego, najlepiej bezgłośnego, czyli pasywnie chłodzonego i przede wszystkim wpisującego się w charakter „biurowy” sprzętu, którego nie będziemy wstydzić się położyć przy telewizorze. Wiecie – ma być bardziej elegancki od np. PlayStation 5, a przy tym zapewniać pełną funkcjonalność „centrum rozrywki”.

Obudowa ML11 mierzy 330 x 110 x 285 mm i tym samym jest przykładem prostopadłościanu o pojemności ledwie 10,35 litra. Jako obudowa wymuszająca stosowanie niskoprofilowych kart rozszerzeń o długości do 27 cm, zapewnia jedynie cztery sloty PCIe z tyłu. Jak wskazuje sam format, wewnątrz znajduje się miejsce wyłącznie na płytę główną microATX.

Chłodzenie procesora można zamknąć w maksymalnie 90-mm wieży (jeśli idzie o wysokość), pamięć masową sprowadzić do dwóch dysków 2,5 cala i jednego 3,5 cala, chłodzenie do dwóch wentylatorów 80 mm, a zasilanie do zasilacza typu Flex-ATX. Nie liczcie więc na upchnięcie wewnątrz tej obudowy zbyt zaawansowanych sprzętów, bo ML11 to zdecydowanie biurowa maszyna i obecność zaślepki na napęd optyczny to potwierdza.

Na dole po prawej stronie obudowy znajdują się (od lewej do prawej) cztery porty USB-A, gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe, kontrolka zasilania systemu oraz przycisk power/reset z kontrolką aktywności pod spodem. Cena? 299 juanów, czyli w przeliczeniu około 210 złotych.