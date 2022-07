Smartfony HOT od Infinix debiutują w Polsce

Infinix to kolejny gracz na polskim (a także czeskim) rynku mobilnym. Już niedługo do sprzedaży trafią niedrogie smartfony z serii HOT, które skierowane są dla młodszych odbiorców. Przyjrzyjmy się bliżej, co do zaoferowania będą miały Infinix HOT 11S i HOT 11.

Sprzedaż tych nowych smartfonów ruszy jeszcze w te wakacje i choć producent obiecuje, że będą to niedrogie modele, nie poznaliśmy jeszcze ich cen. Te zapewne zostaną ujawnione wraz z datą rozpoczęcia sprzedaży w Polsce.

Teraz jednak zerknijmy na specyfikację Infinix HOT 11S i HOT 11

Dużym plusem obu smartfonów są z pewnością baterie. Hot 11S wyposażono bowiem w ogniwo o pojemności 5000 mAh, zaś na pokładzie HOT 11 znalazła się bateria 6000 mAh, oba smartfony obsługują ładowanie 18W. O szybkie rozładowanie urządzenia nie ma więc co się martwić, bo jak podaje producent, takie ogniwa wystarczą na kolejno 13 lub 14 godzin grania. Zarówno HOT 11S, jak i HOT 11 działają pod kontrolą Androida 11 z nakładką XOS 7.6 od Infinix.

Oba modele wyposażono w potrójny obiektyw 50 Mpix z szeroką przysłoną F1.6. Oba modele stworzone zostały z naciskiem na to, aby zapewnić doskonałe zdjęcia w szerokim zakresie warunków oświetleniowych. Z przodu jednego i drugiego modelu umieszczono szerokokątny 8-megapikselowy aparat do selfie, do którego dodano podwójną diodę oświetleniową do zdjęć w nocy i wieczorem.

Infinix HOT 11S napędzany jest przez procesor Helio G88 wspierany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. Do dyspozycji dostajemy duży, bo 6,78-calowy ekran IPS o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Nie zabrakło też głośników z systemem DTS, a także NFC. HOT 11 dostał jeszcze większy, bo 6,82-calowy ekran, niestety już z rozdzielczością jedynie HD+. Sercem tego modelu jest zaś układ Helio G37.

Warto też wspomnieć, że Inffinix w serii HOT oferuje aplikację WeZone, która pozwala posiadaczom smartfonów Infinix grać w wieloosobowe gry bez dostępu do sieci. Pojawiła się też technologia Power Marathon, która pozwala na 25% dłuższą pracę w trybie awaryjnym, czyli dodatkowe 2 godziny połączeń przy 5% zużyciu mocy baterii, zwiększając w ten sposób komfort i bezpieczeństwo użytkownika smartfonu.

Zarówno HOT 11S jak i HOT 11 dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: Polar Black oraz 7°Purple. Ponadto HOT 11S dostępny jest również w odcieniu Green Wave, a HOT 11 w kolorze Turquosie Cyan.