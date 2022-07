Powstał pierwszy elektryczny nanomotor z DNA. Człowiek znowu podgląda przyrodę

Naukowcy stworzyli pierwszy elektryczny nanomotor wykonany z DNA. To może być początek zupełnie nowej ery materiałów.

Silniki pomagają nam w codziennym życiu i ułatwiają wykonywanie wielu zadań. Występują także w naszych ciałach. Dobrym przykładem jest białko znane jako syntaza ATP, która odpowiada za produkcję cząsteczki ATP, wykorzystywanej do krótkotrwałego przechowywania i przekazywania energii. Do tej pory trudno było odtworzyć silniki o właściwościach mechanicznych zbliżonych do naturalnych silników molekularnych (jak syntaza ATP). Wkrótce może się to zmienić.

Zespół uczonych z Uniwersytetu Technicznego w Monachium (TUM) stworzył pierwszy molekularny silnik elektryczny wykonany z DNA. Maleńka maszyna samoczynnie się składa i przekształca energię elektryczną w energię kinetyczną. Nanomotor można włączać i wyłączać, kontrolując prędkość i kierunek obrotów. Szczegóły można przeczytać w Nature.

Przełomowy nanomotor

Nowy silnik molekularny jest zbudowany z DNA. Do jego stworzenia naukowcy wykorzystali metodę znaną jako origami DNA, wynalezioną przez Paula Rothemunda w 2006 r., a następnie rozwijaną w TUM. Polega ona na wykorzystaniu kilku pojedynczych nici DNA jako matrycy, do której są dołączane nici dodatkowe. Sekwencje dopiera się w taki sposób, aby struktury były komplementarne.

Czynimy postępy w tej metodzie od wielu lat i możemy teraz opracować bardzo precyzyjne i złożone obiekty, takie jak przełączniki molekularne lub puste ciała, które mogą uwięzić wirusy. Jeśli umieścisz nici DNA o odpowiednich sekwencjach w roztworze, obiekty same się składają. Prof. Hendrik Dietz z TUM

Nanomotor jest zbudowany z trzech elementów: podstawy, platformy i ramienia wirnika. Podstawa ma wysokość ok. 40 nm i jest przymocowana do szklanej płytki w roztworze poprzez wiązania chemiczne. Jest do niej przymocowane ramię wirnika o długości 500 nm, które może się obracać. Ostatnim elementem jest platforma, która wpływa na ruch ramienia wirnika.

Bez dostarczenia energii ramiona silników poruszają się losowo w jednym lub drugim kierunku, napędzane przypadkowymi kolizjami z cząsteczkami z otaczającego rozpuszczalnika. Gdy do układu przyłoży się dwie elektrody, ramiona obracają się w sposób ukierunkowany i ciągły w jednym kierunku.

Nowy silnik ma niespotykane dotąd możliwości mechaniczne: Może osiągnąć momenty obrotowe w zakresie 10 pikonewtonów razy nanometr. I może generować więcej energii na sekundę niż to, co uwalnia się podczas rozszczepiania dwóch cząsteczek ATP. Ramin Golestanian z TUM

Naukowcy mogą kontrolować prędkość i kierunek obrotu wirnika poprzez kierunek pola elektrycznego, a także częstotliwość i amplitudę przyłożonego napięcia.