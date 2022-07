Szykuje się przełom w fotowoltaice! Oto jak polscy studenci wynaleźli sposób na zielony wodór

Polscy studenci znaleźli sposób na problem z magazynowaniem nadmiaru energii podczas pracy paneli fotowoltaicznych. Stworzyli oni stanowisko, które wytwarza, magazynuje i gospodaruje wodorem w zależności od zapotrzebowania. Konstrukcja jest nadal w trakcie udoskonalania.

Studenci Politechniki Wrocławskiej skonstruowali stanowisko fotowoltaiczne na terenie firmy Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu. Różni się ono od zwyczajnych paneli słonecznym tym, że wzbogacone jest ono o układ wodorowy. Do czego on służy?

Twórcy chcieli znaleźć praktyczne rozwiązanie dla problemów pojawiających się w trakcie produkcji energii słonecznej, kiedy nie wiadomo, co robić z nadwyżką energii. Jak przekazał w komunikacie prasowym Uniwersytetu Wrocławskiego Tomasz Rybak ze Studenckiego Koła Naukowego „Płomień”:

Możliwość wytwarzania wodoru w momentach największej produkcji energii z OZE, przy magazynowania go w bezpieczny i wydajny sposób, jest idealnym rozwiązaniem tego problemu. Dlatego jako koło zbudowaliśmy stanowisko do wytwarzania zielonego wodoru w elektrolizerze PEM (Proton Exchange Membrane), które jest zasilane energią elektryczną z paneli fotowoltaicznych.

W sieci ukazało się nagranie pokazujące szczegóły technicznego urządzenia. Z powodzeniem studenci za pomocą elektrolizera produkują wodór o czystości 99,999 proc., który można magazynować.

Polscy studenci opracowali niezwykłe panele fotowoltaiczne

Tak przetrzymywany gaz w formie wodorków metali (stabilniej niż trzymany pod ciśnieniem w butli) może być z powrotem wykorzystany podczas większego zapotrzebowania na energię elektryczną. Twórcy zwracają uwagę, że takie układy pozwalają na ogromne oszczędności energii i są ciągle rozwijane.

Jak poinformowali studenci, do końca bieżącego roku będą chcieli oni zakończyć badania wpływu zanieczyszczeń na działanie paneli fotowoltaicznych. W przyszłości planują także napisać artykuł naukowy objaśniający funkcjonowanie ich urządzenia.