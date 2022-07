T-Mobile znów udostępnia swoją nawigację za darmo na 60 dni. Jak skorzystać z promocji?

Jesteś klientem T-Mobile i w najbliższym czasie szykujesz jakąś podróż? Świetnie się składa, bo operator po raz kolejny rozdaje darmowy dostęp do usługi Nawigacja T-Mobile Mapy Polski na 60 dni. Jak ją aktywować?

W ramach majówkowej promocji magentowy operator oferował za darmo swoją nawigację, jednak jeśli nie skorzystaliście wtedy z tej promocji, to nic straconego. T-Mobile bowiem powróciło z promocją, idealną na okres urlopowy. Usługa pokaże nam nie tylko trasę, ale równie poinformuje o radarach, korkach czy ograniczeniach prędkości. Wszystko po to, by bezpiecznie dojechać do celu naszej podróży.

Podróż bez drogowych niespodzianek – Nawigacja T-Mobile za darmo na 60 dni

Promocja rusza już jutro (8 lipca) i potrwa do 12 lipca, więc trzeba się spieszyć, by nie zapomnieć odebrać prezentu. Oferta skierowana jest zarówno do klientów abonamentowych (T, Rodzina), jak i osoby korzystające z usług MIX (Frii Mix) oraz na kartę (Frii oraz GO!). Warto jednak pamiętać, że jeśli macie włączoną usługę „NaviExpert w T-Mobile” lub „Nawigacja T-Mobile” w opcji „Mapy Polski” lub „Mapy Europy”, albo w ciągu ostatniego roku skorzystaliście z wersji „Try” tej usługi , to niestety – prezent nie jest dla Was.

By aktywować Nawigację T-Mobile wystarczy zalogować się w aplikacji „Mój T-Mobile” i tak odebrać prezent. Jeśli korzystacie z taryfy Frii oraz GO! możecie zrobić to bezpośrednio w aplikacji nawigacji. Jak zwykle przypominamy, że po zakończeniu darmowego 60-dniowego okresu promocyjnego usługa zacznie być płatna – 12 zł miesięcznie w przypadku klientów abonamentowych lub 3 zł na 7 dni w ofercie na kartę i MIX. By uniknąć dodatkowych kosztów (oczywiście, o ile nie będziecie chcieli kontynuować subskrypcji) musicie zrezygnować z usługi przed końcem okresu promocyjnego – za pomocą wiadomości SMS lub bezpośrednio w aplikacji.