Z wyglądu kuchnia polowa, a w praktyce pogromca dronów! Oto turecki moździerz antydronowy Sahin 40

Ten system wyglądający jak polowa kuchenka do przygotowania kultowej wojskowej grochówki, to najnowsze dzieło koncernu Aselsan. Nie jest to prototyp, a już czynnie wykorzystywany na służbie od 17 lipca turecki moździerz antydronowy Sahin 40, o czym poinformował Ismail Demir, czyli szef Tureckiego Podsekretariatu Przemysłu Obronnego.

Turecki moździerz antydronowy Sahin 40

Sahin 40 to system do niszczenia latających dronów klasy mini i mikro na bardzo niewielkich dystansach. Ma służyć do ochrony baz wojskowych, oddziałów w polu oraz bardziej rozbudowanych systemów obrony powietrznej, jako system typu VSHORAD, czyli ten bardzo krótkiego zasięgu. Trudno bowiem inaczej określić Sahin 40, jeśli jego skuteczny zasięg jest określany na 700 metrów, które do pewnego stopnia niepokoją z racji szansy zagrożenia spowodowanego odłamkami.

W praktyce system Sahin 40 składa się z jednoosiowej przyczepy i zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia. W oryginale jest on wyposażony w 40 mm granatnik automatyczny MK19 Mod 3, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć podstawę z innym granatnikiem automatycznym. Równie ważne elementy obejmują systemy wykrywania i śledzenia celu skuteczne zarówno w dzień, jak i w nocy oraz jednostkę kierowania ogniem. Ta ostatnia umożliwia operatorowi określenie odległości do celu i jego zatwierdzenie do zniszczenia.

Ten system angażuje cele powietrzne z wykorzystaniem inteligentnego granatu moździerzowego ATOM kalibru 40 mm, którego cechuje zarówno programowalny zapalnik, jak i wstępnie pofragmentowany pocisk z wysokim prawdopodobieństwem trafienia. Zanim jednak jeden z 64 składowanych pocisków wyleci z granatnika, wieża musi skierować w jego stronę swoją lufę i jest w stanie dokonać tego w zakresie 360 stopni (horyzontalnym) i od -10 do 60 stopni (wertykalnym).