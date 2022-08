Te amerykańskie satelity będą pierwsze do odstrzelenia. Ich rola będzie nieoceniona

W styczniu bieżącego roku firma Lockheed Martin otrzymała od Sił Kosmicznych USA kontrakt o wartości 4,9 miliarda dolarów na budowę trzech z pięciu satelitów Next-Gen OPIR z myślą o orbicie geosynchronicznej. Za dwa pozostałe satelity, które trafią na orbitę polarną jest odpowiedzialna firma Northrop Grumman. Dziś dowiedzieliśmy się, że w tym wysiłku firmie Lockheed Martin pomoże Rocket Lab, a w efekcie tych prac powstaną amerykańskie satelity, które będą pierwsze do odstrzelenia.

Rocket Lab pomoże Lockheed Martinowi w opracowaniu ważnej części systemu ostrzegania o wrogich pociskach. Dlatego też te amerykańskie satelity będą pierwsze do odstrzelenia w razie wojny

Geostacjonarne satelity Next-Gen Persistent Infrared (Next-Gen OPIR) będą obsługiwane przez Siły Kosmiczne USA i będą odpowiedzialne za ostrzeganie przed zbliżającymi się do terytorium USA pociskami balistycznymi lub taktycznymi wystrzelonymi z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy więc się więc spodziewać, że te nowe satelity ostrzegające przed rakietami będą nie tylko „krytyczne” dla bezpieczeństwa narodowego, ale też będą stanowić pierwszy cel dla potencjalnych wrogów. W innym przypadku jakiekolwiek próby ostrzału terytorium USA spalą na panewce, dzięki przedwczesnemu systemowi ostrzegania, który będzie całkowicie odseparowany od naziemnych stacji ostrzeganiu.

Chociaż to Lockheed Martin ciągle gra w zamówieniu główne skrzypce, najwyraźniej był zmuszony do sięgnięcia po pomoc u specjalistów w Rocket Lab. Dowiedzieliśmy się o tym, 27 lipca, kiedy to wyszły na jaw szczegóły co do współpracy obu firm pod kątem wyposażenia satelitów. Mówiąc dokładnie, Rocket Lab będzie odpowiedzialny za ogniwa słoneczne i zespoły odporne na promieniowanie (Coverglass Interconnected Cell – CIC) dla opracowywanych przez Lockheed Martin satelitów. Te mają zostać wystrzelone po 2025 roku.

Jesteśmy podekscytowani możliwością kontynuowania naszej długoterminowej współpracy z Lockheed Martin poprzez zasilanie satelitów Next Gen OPIR GEO. Te satelity są krytyczne dla potrzeb misji Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych i naszego bezpieczeństwa narodowego i jesteśmy dumni, że możemy wspierać ich produkcję w agresywnym harmonogramie – powiedział Brad Clevenger, wiceprezes i dyrektor generalny Rocket Lab, Space Systems Power Solutions.

Ten duet połączył siły nie bez powodu. Lockheed Martin wykorzystał technologie SolAero w swojej poprzedniej generacji satelitów obrony przeciwrakietowej, a tak się składa, że Rocket Lab przejął w styczniu właśnie SolAero Technologies. Kilka tygodni później, bo w marcu 2022 roku, firma od razu pochwaliła się zresztą, że nowo przejęty dział pracuje nad ogniwami słonecznymi IMM-β, które będą miały wydajność konwersji na poziomie około 33,3% w produkcji seryjnej i będą o ponad 40 procent lżejsze niż typowe ogniwa słoneczne klasy kosmicznej.