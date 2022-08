Najwydajniejszy dysk SSD Gigabyte. Oto AORUS Gen5 10000, który jest nawet 25-krotnie szybszy od Waszego dysku

Doczekaliśmy się pierwszego zwiastuna dysku SSD AORUS Gen5 10000, który zachowuje format M.2 2280 i “zapewnia zwiększoną wydajność o ponad 55% w stosunku do dysków SSD PCIe 4.0”. Będzie z kolei dostępny w pojemnościach od 1 TB do 4 TB i choć nie wiemy nic na temat jego rynkowej premiery i cen, to pewne są dwie kwestie – będzie dostępny dopiero po premierze procesorów Ryzen 7000, a do tanich z pewnością nie będzie należał. Będzie to przecież najwydajniejszy dysk SSD Gigabyte.

AORUS Gen5 10000 na zwiastunie. To najwydajniejszy dysk SSD Gigabyte

Podbijanie rynku przez dyski SSD PCIe 5.0 będzie utrudnione. Nie tylko ze względu na problematyczną kwestię kompatybilności z płytami głównymi, ale też ceny i co tu dużo mówić, wątpliwy skok wydajności w grach. Producenci szykują się już jednak od dawna na podbój tego nowego segmentu i Gigabyte nie mogło wśród nich zabraknąć.

Czytaj też: Komputer z ciekłych kryształów? To technologia znana posiadaczom telewizorów

AORUS Gen5 10000 będzie najwydajniejszym dyskiem SSD Gigabyte, kiedy tylko zadebiutuje na rynku. Ujawniony przez firmę test wskazuje, że 1-TB wariant może pochwalić się 12453,9 MB/s odczytu sekwencyjnego i 10074,5 MB/s zapisu sekwencyjnego w teście CrystalDiskMark.

Czytaj też: Jak najszybciej zaktualizuj Chrome! W przeglądarce Google wykryto poważne luki w zabezpieczeniach

Dla porównania, SSD na SATA osiągają zwykle ~510 MB/s odczytu sekwencyjnego, ale producent oczywiście się do nich nie odnosi, wskazując tylko na to, że wydajność AORUS Gen5 10000 będzie o 55% wyższa w stosunku do dysków na PCIe 4.0. Pomija jednocześnie kwestie poboru energii i osiąganych temperatur, stawiając odważnie na dysk bez własnego chłodzenia, co argumentuje tym, że wspierające je płyty główne będą z całą pewnością dzierżyć odpowiednie bloki w zestawie.

Czytaj też: Miała być kryptografia odporna na zagrożenia kwantowe. Została złamana przez… 10-letni komputer

Co ciekawe, Gigabyte postarał się też o wyjawienie specyfikacji. W ogłoszeniu wspomniał, że AORUS Gen5 10000 SSD będzie wyposażony w najnowszy 8-kanałowy kontroler Phison PS5026-E26, ponad 200-warstwowe kości pamięci 3D-TLC NAND Flash o maksymalnej przepustowości 2400MT/s i bufor w formie pamięci podręcznej LPDDR4.