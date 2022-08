Jak najszybciej zaktualizuj Chrome! W przeglądarce Google wykryto poważne luki w zabezpieczeniach

Korzystasz z przeglądarki Google Chrome? Najlepiej jak najszybciej ją zaktualizuj, inaczej możesz paść ofiarą złośliwego oprogramowania.

Google wydało kolejną aktualizację przeglądarki Chrome. Nie przynosi ona jednak żadnych nowych funkcji

Zwykle aktualizacje kojarzymy z jakimiś nowościami, jednak nie tym razem. Nowa łatka przygotowana przez Google dla przeglądarki Chrome ma za zadanie załatanie poważnych luk w zabezpieczeniach, które mogą być sporym zagrożeniem dla użytkowników. Wedle oficjalnego dziennika zmian, aktualizacja zawiera poprawki dla 11 błędów, z których przynajmniej jeden był aktywnie wykorzystywany.

Zwykle Google dzieli się informacjami na temat zagrożenia, jednak teraz luka o numerze CVE-2022-2856 jest na tyle poważna, że firma zdecydowała się utrzymać szczegóły na jej temat w tajemnicy, a wyjawi je dopiero wtedy, gdy większość użytkowników dostanie poprawkę lub nawet dopiero w momencie, gdy wszystkie produkty oparte na Chromium nie będą zabezpieczone.

Takie działanie jednak nie powinno nikogo dziwić. Skoro luka jest aż tak poważna, Google zwyczajnie nie chce poprzez ujawnianie informacji na jej temat zachęcać cyberprzestępców do prób jej wykorzystania. Dla podkreślenia wagi problemu firma dodała, że to jeden z najgroźniejszych problemów, z jakimi mieli do czynienia w Chromium w ostatnim czasie. Dlatego, gdy tylko dostaniecie informację o aktualizacji — jak najszybciej ją zainstalujcie.