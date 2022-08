Apple przedłużyło program serwisowy dla modeli iPhone 12 i iPhone 12 Pro

iPhone 12 i iPhone 12 Pro są obecne na rynku od prawie dwóch lat i choć w ogólnym rozrachunku są to świetne smartfony, to jednak nie są pozbawione problemów. Dlatego, by zapewnić ich użytkownikom możliwość jeszcze dłuższego korzystania z nich, Apple wydłużyło dla tych modeli program serwisowy.

Apple daje więcej czasu na naprawę problemów z dźwiękiem w iPhone’ach 12 i 12 Pro

Można narzekać na ceny sprzętów Apple, jednak trudno zaprzeczyć temu, że większość osób, które sięgają po urządzenia z nadgryzionym jabłkiem, raczej nie ma na co narzekać. Zwłaszcza w kwestii serwisu, który jest kompleksowy i bardzo dopracowany. Nowa decyzja firmy tylko potwierdza, że dla Apple ważne są zarówno starsze urządzenia, jak i te nowsze.

Mowa o modelach iPhone 12 i iPhone 12 Pro, czyli już prawie dwuletnich ex-flagowcach, u których wykryto problemy z dźwiękiem. Nie jest to świeża sprawa, bo usterkę wykryto już w ubiegłym roku, a ma ona swoją bezpośrednią przyczynę w głośniku. Chodzi dokładnie o to, że w niektórych (mowa o niewielkim odsetku tych dwóch modeli) pojawiają się problemy z dźwiękiem, które spowodowane są ewentualnym uszkodzeniem w module słuchawki. Z tego powodu, podczas rozmów telefonicznych może zdarzać się utrata dźwięku. Wedle informacji dotyczy to modeli wyprodukowanych od października 2022 do kwietnia 2021 roku.

Urządzenia, które spełniają powyższe, wymagania mogą zostać naprawione w Autoryzowanym Serwisie Apple bez żadnych dodatkowych opłat. W ubiegłym roku, kiedy wykryto ten problem, Apple dało użytkownikom dwa lata od daty zakupu urządzenia. Teraz jednak, jak donosi serwis MacRumors okres ten został wydłużony do trzech lat i co istotne, dotyczy to całego świata, a nie tylko wybranych rynków.

Jeśli więc macie iPhone’a 12 lub iPhone’a 12 Pro (wyprodukowanego we wspomnianym wyżej okresie) i zauważyliście w nim problemy z dźwiękiem, śmiało możecie udać się do serwisu — za naprawę usterki nie zapłacicie nic, a będziecie dłużej mogli korzystać ze swojego smartfona.