Arc dla NUC! Wyciek zdradził ceny i plany Intela co do kultowych komputerów

NUC 12 Serpent Canyon to nadchodząca, nowa generacja miniaturowych zestawów komputerowych Intela, która będzie wyposażona w najnowsze sprzęty firmy, a więc procesory Alder Lake oraz karty graficzne Intel Arc. Dziś dostaliśmy potwierdzenie na te pierwotne przecieki za sprawą pojawienia się ofert, ukazujących cenę oraz specyfikację poszczególnych poziomów wyposażenia tych NUC.

Intel wreszcie będzie sprzedawał swoje komputery wyłącznie z własnym sprzętem, czyli Arc dla NUC 12. generacji!

W Provantage ciągle można znaleźć cztery oferty na NUC 12. generacji Intela. Te będą wyjątkowe, bo jako pierwsze wykorzystają karty graficzne Intela, a nie firm trzecich (NVIDIA). Patrząc na poniższe oferty, których cena waha się od 1041 do 1470 dolarów, kwestia pamięci RAM i masowej wynosi kolejno 16 i 512 GB, ale pewne jest, że to tylko jedna z wielu konfiguracji, jakie będą możliwe.

Podobnie sprawa ma się z procesorami centralnymi z rodziny Alder Lake, jak i kartami graficznymi, bo w obudowach o pojemności ledwie 2,5 litra ma znaleźć się całe spektrum CPU i GPU. Mowa o Core i5 oraz Core i7, jak i kartach z procesorem graficznym ACM-G10, czyli A550M, A730M i A770M, więc ciekawie będzie przekonać się, jak wypadnie kwestia temperatur i kultury pracy. Na ceny nie ma co na ten moment patrzeć, bo najpewniej są to tak zwane placeholdery, które wskazują jednak najważniejsze – premiera ma mieć miejsce tuż, tuż.

Warto wspomnieć, że wcześniej dowiedzieliśmy się, że zestawy NUC 12 Intela będą korzystały z technologii pamięci DDR4 zamiast DDR5. Mają być kompatybilne z maksymalnie dwoma modułami SODIMM o przepustowości do 3200 MT/s i pojemności do nawet 64 GB. Warto też wspomnieć o karcie sieciowej Intel AX1690 WiFi-6E, która do tej pory pojawiała się głównie w najwydajniejszych laptopach dla graczy, czy wsparciu standardu DisplayPort 2.0, ale nie już HDMI 2.1.