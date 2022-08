„Przełom w stosunku ceny do możliwości”. Niegdysiejszy dział Intela pokazał swój pierwszy SSD

Wiele niepewności i obietnic – tak w skrócie można opisać ogłoszenie firmy Solidigm, które dotyczy pierwszego dysku SSD marki od momentu oddzielenia się od Intela i przejścia pod skrzydła SK Hynix. Mowa o nośniku Solidigm P41 Plus, który wedle ogłoszenia przedstawia sobą „przełom w stosunku ceny do możliwości”.

Solidigm P41 Plus, czyli dysk „przełomowy”, choć jeszcze bez cen i szczegółów dostępności

Jako że P41 Plus to pierwszy produkt marki Solidigm, „podkreśla on zaangażowanie firmy w dostarczanie wiodącego w branży portfolio rozwiązań pamięci masowej, które obejmuje wysokowydajne dyski SSD dla rynków klientów, chmur i centrów danych”. Innymi słowy, zaprezentowany właśnie SSD jest dla tej firmy jedyną okazją na zrobienie dobrego pierwszego wrażenia.

Szkoda więc, że w informacji prasowej marka nie postarała się o najważniejszą informację – fakt, że dysk ten wykorzystuje kości QLC (144-warstwowe 3D NAND), a jego kontroler to Silicon Motion SM2269XT (via Anandtech). W ogłoszeniu przeczytamy za to, że P41 Plus to „innowacyjny dysk PCIe”, który ma „zapewniać najlepsze w branży połączenie wydajności i wartości dla użytkowników komputerów PC do codziennej produktywności i gier”.

Przekłada się to na wykorzystanie magistrali PCIe 4.0, zapewnienie transferu na poziomie 4125 i 3325 MB/s (to odpowiednio sekwencyjny odczyt oraz zapis) i zagwarantowanie tradycyjnych pojemności rzędu 512, 1024 i 2048 GB. Co ciekawe, dysk będzie dostępny w formacie 2280, 2242 oraz 2230, choć te dwa ostatnie warianty są oferowane tylko producentom OEM. Tradycyjna 5-letnia gwarancja jest z kolei ograniczona przeciętnym poziomem TBW, ale i tak przekroczenie jej wymaga od Was (w przypadku 0,5 TB modelu) zapisywanie ~110 GB danych dziennie.

Niezależnie od tego, czy grasz w najnowsze gry PC, zarządzasz firmą, czy edytujesz rodzinne zdjęcia, Solidigm P41 Plus zapewnia wydajność, która ma znaczenie dla użytkowników końcowych, jednocześnie dostarczając niesamowitą wartość. Zasilany przez innowacyjne oprogramowanie, Solidigm P41 Plus zapewnia wyjątkową kombinację ceny i wydajności, w dodatku z doświadczeniem użytkownika wspomaganym przez oprogramowanie, co czyni naszą propozycję wartości wyjątkową – powiedział Sanjay Talreja, dyrektor generalny, Client Products and Solutions Group.

W ogólnym rozrachunku najciekawszym dodatkiem jest oprogramowanie, które firma Solidigm przygotowała. Mowa o opcjonalnym Solidigm Synergy, który obejmuje zarówno sterownik pamięci masowej, jak i aplikację dla systemu Windows z narzędziami do monitorowania stanu dysku. Ten pierwszy obsługuje buforowanie zarządzane przez hosta, co sprowadza się do tego, że monitoruje wzorce użytkowania w celu identyfikacji danych o wysokim priorytecie i zatrzymywania najważniejszych elementów w pamięci podręcznej i umożliwiania szybszego odczytu w miarę zapełniania się dysku.