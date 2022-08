Oto nowy rosyjski okręt podwodny zagłady. Wyjątkowy Arcturus mógłby zastąpić typ Borei

Jednego nie można odmówić rosyjskiej marynarce – jej okręty podwodne wydają (wydają!) się solidnymi sprzętami, choć oczywiście znajdziemy też przykłady „narzekania” na nie, jak np. w przypadku okrętów Kilo. Jednak na papierze rosyjska marynarka zawsze wypada dobrze i po prezentacji typu Arcturus również to dostrzegamy. To zupełnie nowy rosyjski okręt podwodny zagłady, zaliczający się do rodziny SSBN (powyższe zdjęcie jest zdjęciem reprezentacyjnym).

Jako nowy rosyjski okręt podwodny zagłady, Arcturus wniesie możliwości jądrowe Rosji na nowy poziom

Jeśli wierzyć rosyjskiemu ministerstwu obrony, nuklearny arsenał Rosji rośnie w siłę (patrz pocisk Szatan) i nowy typ okrętów podwodnych (Arcturus) jest tego świetnym przykładem. Odpowiada za nie rosyjskie biuro projektowe Rubin, które pokazało swój najnowszy projekt okrętu podwodnego z rakietami balistycznymi (SSBN) na targach obronnych Army 2022. Nie przypomina on żadnego z okrętów obecnych już w marynarce rosyjskiej, ale przynosi na myśl brytyjskie Dreadnoughty i niemiecki Typ-212CD, jeśli idzie o samą konstrukcję kadłuba.

Interesting new "Artic SSBN" concept model "Arktur" from Russia's 🇷🇺 Rubin design bureau at #Army2022 pic.twitter.com/zHNxQAocN1 — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) August 15, 2022

Projektanci z biura Rubin postarali się o to, aby ten nazwany na część najjaśniejszej gwiazdy w gwiazdozbiorze Wolarza typ okrętu podwodnego był wyjątkowo trudny do wykrycia. Widać to po skośnym kadłubie zewnętrznym, który przynosi na myśl projekt nowoczesnego samolotu stealth i ma za zadanie przeciwdziałać aktywnym sonarom. To, czego nie widzimy na pierwszy rzut oka, to rozbudowanych powłok bezechowych (Rosja z nich słynie) czy projektowi wewnętrznemu, który izoluje w dużym stopniu osprzęt od głównego kadłuba.

Jeśli idzie o wyposażenie, oprócz czterech wyrzutni torped z przodu okręt podwodny Arcturus doczekał się 12 silosów rakietowych z myślą o pociskach balistycznych z głowicami jądrowymi. Co najciekawsze, obok tych silosów znalazł się osprzęt do wystrzeliwania i odzyskiwania średniej wielkości dronów podwodnych (AUV). Dronami zresztą ten okręt stoi, bo projekt obejmuje trzy duże hangary dla Surrogat-V, czyli wyspecjalizowanych dronów do (najpewniej) walki z wrogimi okrętami podwodnymi. Te mają być szybkie, wyposażone w nieakustyczny system wykrywania okrętów podwodnych na bazie chemikaliów i promieniowania (system SOKS).

Warto podkreślić, że Arcturus może nigdy nie doczekać się produkcji. To tylko projekt, nic innego i tylko od ministerstwa obrony zależy, czy będzie to rzeczywiście nowy rosyjski okręt podwodny zagłady. Nic na to się jednak nie wskazuje.