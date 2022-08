Trzy asteroidy minęły dzisiaj Ziemię o włos! NASA podało, kiedy pojawią się kolejne

Asteroida wielkości sporego boiska minęła Ziemię w bliskiej odległości. Obiekt o nazwie 2022 OE2 znalazł się na liście „Pięciu Następnych Asteroid”, którą prowadzi NASA i która zbiera aktualne informacje o najbliższych większych odłamkach skalnych, które miną naszą planetą w bardzo bliskiej odległości. Poza 2022 OE2 do Ziemi zbliżyły się dzisiaj jeszcze dwie asteroidy ze wspomnianej listy. A kiedy pojawią się kolejne dwa?

Asteroida 2022 OE2 minęła Ziemię dzisiaj, 4 sierpnia, w odległości 5,2 milionów kilometrów. Obiekt znalazł się na liście NASA „Pięciu Następnych Asteroid” (ang. Next Five Asteroid) – zawiera ona aktualne informacje o asteroidach przelatujących w pobliżu naszej planety w odległości nie większej jak 7,5 miliona kilometrów, a obiekty o średnicy powyżej 150 metrów uznawane są dodatkowo za potencjalnie groźne. I taka też była 2022 OE2.

Obiekt miał średnicę 213 metrów. Takich rozmiarów asteroida nie tylko ma większą szansę wpaść w pole grawitacyjne Ziemi i zmienić swoje trajektoria lotu, uderzając wprost w planetę, ale również sama może przyciągać mniejsze asteroidy, powodując z kolizję z nimi.

Jak się okazuje, wszystkie asteroidy z listy NASA zostały odkryte w tym roku. Trzy z „Pięciu Następnych Asteroid” (w tym wspomniana 2022 OE2) minęły Ziemię 4 sierpnia. Dwie pozostałe zrobią to… jutro, 5 sierpnia.

2022 OE2 = 2GP1G21

Orbit type: Apollo

Potentially Hazardous Asteroid (PHA) pic.twitter.com/lihYwxUfWm — 吉本@彗星屋 (@katsumi_comet) July 28, 2022

Asteroidy blisko Ziemi. Teraz mamy ich apogeum

Która z asteroid będzie najbliżej Ziemi? Skromnych rozmiarów 2022 OB5. Obiekt ma średnicę 5 metrów i minie Ziemię w odległości 631 000 kilometrów. Dla porównania odległość Księżyca od Ziemi to 385 000 kilometrów. Nie powinniśmy się obawiać tak małych obiektów skalnych w przestrzeni kosmicznej. Nawet jeśli byłyby w stanie zmienić swój tor i skierować się wprost na Ziemię, to spaliłyby się w atmosferze, zanim by dotarły na ląd.

Asteroida 2022 OE2 nie jest jedyną, która mija Ziemię w ostatnim czasie. W zeszłym miesiącu dwa obiekty wielkości autobusu minęły naszą planetę w odległości jedynie 40 000 kilometrów. Zostały one zidentyfikowane przez naukowców tylko tydzień przed ich pojawianiem się w naszym sąsiedztwie.