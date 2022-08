Oto nowe samoloty amerykańskich specjalsów. USSOCOM postawiło na AT-802U Sky Warded

Jak każde wojsko świata, to amerykańskie również składa się z tak zwanych specjalsów. Mowa o USSOCOM (również SOCOM), czyli w tłumaczeniu „Dowództwie Operacji Specjalnych Stanów Zjednoczonych”, które właśnie przyznało firmie L3Harris Technologies kontrakt o maksymalnej wysokości rzędu 3 miliardów dolarów na dostawę do 75 załogowych, stałopłatowych samolotów AT-802U Sky Warded. Wstępny kontrakt wynosi jednak 170 mln dolarów.

AT-802U Sky Warded to nowe samoloty amerykańskich specjalsów

AT-802U Sky Warded to samoloty uderzeniowe, które nabyto w ramach programu Armed Overwatch i które mają zaspokoić zapotrzebowanie SOCOM na wytrzymały jednosilnikowy, stałopłatowy system lotniczy z załogą w przystępnej cenie. W praktyce będzie realizował misje wsparcia powietrznego, precyzyjnego uderzania, przeprowadzania obserwacji i rozpoznania i nawet platformy do koordynowania ruchu lotniczego lub samego uderzenia.

Ważną częścią naszej strategii Trusted Disruptor jest dokładne wsłuchiwanie się w potrzeby dowódców bojowych i reagowanie szybciej na ewoluujące zagrożenia. Chcemy dostarczać operatorom specjalnym USA zmieniające grę, modułowe rozwiązania do ich najtrudniejszych misji, a [samolot] Sky Warden właśnie to robi – powiedział Christopher E. Kubasik, przewodniczący i dyrektor generalny L3Harris.

Jednak w rzeczywistości nowe samoloty amerykańskich specjalsów nadal nie istnieją nawet na kartach projektowych, jeśli idzie o finalną wersję. L3Harris ma jednocześnie nadzieję, że w ciągu około sześciu miesięcy szybko zmodyfikuje prototypowy demonstrator samolotu, który powstał w lecie ubiegłego roku do konfiguracji produkcyjnej i przeprowadzi testy uzbrojenia. Jak widać powyżej, jego projekt robi wrażenie za sprawą całej masy modułów uzbrojenia i obserwacji.

Projekt Sky Warden odzwierciedla nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo narodowe Ameryki, a AT-802U będzie wyposażony we wszystko, czego nauczyliśmy się produkując samoloty przez ostatnie 46 lat – powiedział Jim Hirsch, prezes Air Tractor, Inc.

Finalnie produkcja nowych, w pełni zmodyfikowanych oraz skonfigurowanych do misji samolotów rozpocznie się w 2023 roku w centrum modyfikacji L3Harris w Tulsa po wstępnej produkcji w zakładzie produkcji samolotów Air Tractor w Texasie. W praktyce jednak gotowy do produkcji samolot będzie można dostosować do różnych wymagań misji.