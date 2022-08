Naukowcy przetestowali ściany z opon i ziemi. Wyniki są szokująco obiecujące

Opony to jeden z recyklingowych koszmarów, dlatego od wielu lat dąży się do wykorzystania tych zużytych w różnego rodzaju projektach. Tym razem naukowcy z University of South Australia dostrzegli potencjał w 55 milionach opon, których tylko ich kraj pozbywa się każdego roku i przetestowali ściany z opon i ziemi. Właśnie tak – ułożone odpowiednio w pionie opony “jedna na drugiej”, które następnie wypełniono ziemią.

Są murowane i szkieletowe, więc może będą też “gumowe”. Naukowcy uwiarygodnili właśnie ściany z opon

Australijscy naukowcy przeanalizowali właściwości strukturalne ścian wykonanych z zużytych opon samochodowych wypełnionych ziemią. Nie jest to wprawdzie nic nowego (podobne połączenia stosuje się np. na torach wyścigowych), ale praca tych naukowców sprowadziła się do dokładnego zweryfikowania właściwości strukturalnych tych ścian i rozpowszechnienia świadomości tego pomysłu.

Czytaj też: Niczym zbłąkane dusze w kosmosie. Tak brzmi czarna dziura oddalona o 200 milionów lat świetlnych

Słusznie, bo tego typu połączenie mogłoby zapewnić praktycznie darmowe materiały budowlane do wykorzystania we wszelkiego rodzaju projektach budowlanych głównego nurtu. Przynajmniej wtedy, gdyby zostały zbadane i udokumentowane do tego stopnia, że inżynierowie mogliby je wykorzystać. W tę właśnie stronę poszli wspomniani naukowcy.

Brak danych potwierdzających [potencjał opon z ziemią] uniemożliwił szersze przyjęcie ścian z opon przez inżynierów i architektów. Mamy nadzieję, że to badanie to zmieni i rozszerzy zakres projektów, w których te ściany są używane. Ściana, którą testowaliśmy, była pierwszą tego rodzaju, która została naukowo przetestowana w ten sposób, a wszystkie dane wskazują, że ściany z opon mogą być niezwykle mocnymi i bezpiecznymi strukturami – powiedział dr Martin Freney, współautor nowego badania, które poddaje ściany z opon pełnej analizie strukturalnej.

Czytaj też: Zbudowali superkomputer, który myśli niemal jak człowiek. Brakuje jednak jednego ważnego elementu…

W badaniu przeczytamy, że ściany z opon są nie tylko tak samo solidne strukturalnie jak ściany z podkładów betonowych lub drewnianych, ale są również niezwykle odporne. W przeciwieństwie do tradycyjnych, mają unikalną zdolność odbijania się od podłoża po uderzeniu, np. w wyniku trzęsienia ziemi. A jeśli do wypełnienia opon użyje się materiału odwadniającego, takiego jak recyklingowany gruz betonowy lub pokruszone cegły, to oferują one również doskonały drenaż.

Czytaj też: Szczotkowali baterie litowe i wcierali w nie nietypową substancję! Efekt eksperymentu zadziwił badaczy

Naukowcy mają nadzieję, że wygenerowane przez nich dane oraz modele oprogramowania, zostaną teraz wykorzystane do stworzenia certyfikowanych wytycznych projektowych i przepisów prawa budowlanego, aby zachęcić do szerszego przyjęcia tej przyjaznej dla środowiska metody budowy.