Beton ze zużytych opon może zrewolucjonizować branżę budowlaną i transportową

Naukowcy stworzyli innowacyjny beton, który zamiast konwencjonalnych kruszyw, jak żwir czy fragmenty skał, składa się z gumy ze zużytych opon. Takie rozwiązanie jest wydajne i w pełni ekologiczne.

Zespół uczonych z RMIT University stworzył nowy, bardziej ekologiczny beton, który może zrewolucjonizować branżę transportową. Szczegóły zostały opisane w czasopiśmie Resources, Conservation & Recycling.

Nasze odkrycia obalają popularną teorię na temat tego, co można osiągnąć dzięki cząstkom gumy z recyklingu w betonie. Wykazaliśmy, że to postrzegane od dziesięcioleci ograniczenie dotyczące stosowania dużych ilości grubych cząstek gumy w betonie może być teraz pokonane. Technika obejmuje wykorzystanie nowo zaprojektowanych form odlewniczych do kompresji grubego kruszywa gumowego w świeżym betonie, który zwiększa wydajność materiału budowlanego.

Mohammad Momeen Ul Islam z RMIT University, główny autor badania