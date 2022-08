Brązowy karzeł znaleziony w zaskakującej odległości od Ziemi. Pomógł nowy teleskop

W The Astrophysical Journal Letters pojawi się artykuł na temat brązowego karła, który znajduje się w zaskakującej odległości od Ziemi.

Mianem brązowych karłów określa się gwiazdopodobne obiekty o stosunkowo niewielkich masach. Te są bowiem zbyt niskie, by brązowe karły zyskały możliwość przemiany wodoru w hel, co stanowi podstawę fuzji jądrowej. Jednocześnie są one znacznie masywniejsze od przeciętnych planet, nawet takich jak olbrzymy pokroju Jowisza.

Jeśli chodzi o masy graniczne tych obiektów, to szacuje się, iż jest to od 13 do 80 mas Jowisza. Pierwsza granica oznacza barierę stojącą na drodze do rozpoczęcia fuzji deuteru, natomiast druga – syntezy wodoru. Obiekty mieszczące się w tym zakresie można więc z dużą dozą prawdopodobieństwa uznawać za brązowe karły. Niestety opisywane ciała niebieskie wydają się stosunkowo rzadkie – w ich wykrywaniu nie pomagają niewielkie masy, niskie temperatury oraz brak wewnętrznych reakcji jądrowych.

Z tego względu wykrycie jednego z brązowych karłów w stosunkowo dużej odległości od Ziemi, wynoszącej około 2000 lat świetlnych, jest istotnym dla astronomów wydarzeniem. Nowo zlokalizowany obiekt znajduje się w gwiazdozbiorze Rzeźbiarza i został nazwany GLASS-JWST-BD1. Jego temperatura na powierzchni wynosi nieco ponad 300 stopni Celsjusza, masa odpowiada 0,03 masy Słońca, a wiek to około 5 miliardów lat.

Brązowy karzeł GLASS-JWST-BD1 znajduje się około 2000 lat świetlnych od Ziemi

Obiekty te są z natury słabe i dokonują emisji głównie na długości fal podczerwonych. Z tego powodu szeroko zakrojone badania obrazowe brązowych karłów są w dużej mierze ograniczone do bezpośredniego sąsiedztwa Słońca, a do tej pory zidentyfikowano niewiele ubogich w metale brązowych karłów z grubego dysku i halo. […] Webb stanowi duży krok naprzód w wykrywaniu chłodnych i odległych brązowych karłów, z obrazowaniem i spektroskopią sięgającą do 5 μm. wyjaśniają naukowcy odpowiedzialni za odkrycie

Detekcji dokonano przy użyciu Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, a dokładniej rzecz biorąc instrumentu znanego jak NIRCam (Near Infrared Camera). Dzięki opisywanemu odkryciu potwierdzają się możliwości Webba w zakresie poszukiwań tych słabo widocznych obiektów. W przyszłości powinno to umożliwić lepsze poznanie zależności metaliczności od formowania się gwiazd o niskiej masie i ewolucji atmosfer brązowych karłów.